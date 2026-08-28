Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Karapürçek'e yeni spor sahaları çocukların yüzünü güldürdü

Yusuf Alemdar, Karapürçek Yazılıgürgen'de yapılan yeni spor sahalarını açtı; çocuklara Sakaryaspor forması hediye edip mahalle sakinleriyle görüştü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Karapürçek'e yeni spor sahaları çocukların yüzünü güldürdü

Yeni spor sahaları hizmete girdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde tamamlanan spor sahalarının açılışını yaptı. Açılış sırasında Alemdar, çocuklara Sakaryaspor forması hediye etti, bölge esnafı ve mahalle sakinleriyle sohbet edip talepleri dinledi. Organizasyona AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş ile Yazılıgürgen Mahalle Muhtarı Tuncer Kara eşlik etti.

Tesisleşme vurgusu:

Spor yatırımlarının 16 ilçede devam edeceğini belirten Alemdar, gençlerin sporla yetişmesi ve yeteneklerin keşfedilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Başarının yolu tesisleşmeden geçiyor ifadesini kullanan başkan, şehir genelinde kent merkezinden en uzak mahallelere kadar eşit hizmet sunma kararlılıklarını vurguladı. Tarihin en büyük yatırım dönemini yaşadığımız Sakarya’da spordan, sosyal yaşama, eğitimden ulaşıma kadar büyük bir dönüşüm yaşıyoruz.

Yerel etki ve katılım:

Açılış, çocuklar için hem sosyal hem sportif açıdan somut bir kazanım olarak nitelendirildi. Yeni sahaların mahallede spor aktivitelerini artırması ve gençlerin sporla iç içe büyümesine katkı sağlaması bekleniyor. Alemdar, ziyaret boyunca vatandaşların taleplerini dinleyerek yerel katılımı ve esnafla iletişimi önemsediğini gösterdi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR, KARAPÜRÇEK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN SPOR...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR, KARAPÜRÇEK İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN SPOR SAHALARINDA ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELEREK SAKARYASPOR FORMASI HEDİYE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti
images

Metin Diyadin: video hakem kararı maçı etkiledi ama takım çabuk yanıt verdi
images

Erzurumspor'a Gençlerbirliği önünde 1 puan morali
images

Sarıyer teknik direktörü Bülent Bölükbaşı: oyuncularımın karakteri galibiyeti ge...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ergan Dağı'nda ağustos güneşinde kar üzerinde kayak keyfi

Bayburt'ta temelden süzülen su evlerde hasar ve kaygı yaratıyor

Akyaka'da aniden bastıran dolu yaşamı kısa sürede beyaza çevirdi

Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı