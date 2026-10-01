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Karar: eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Gaziantep'te eşi Halil Özdemir'in tüfekle öldürdüğü Zeynep Özdemir davasında sanığa müebbet, diğerlerine ise ayrı ayrı hapis cezaları verildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karar: eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Gaziantep'te mahkeme eş cinayetinde kararı açıkladı

Gaziantep'te 2024 yılında eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Zeynep Özdemir davasında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, fail Halil Özdemir hakkında eşine yönelik işlenen kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti.

Duruşmada savunma:

Duruşmada son savunması alınan sanık Halil Özdemir, eşinin ve ailesinin şüpheli davranışları olduğunu söyleyerek, "Kızımla eşim sürekli süsleniyordu. Beni ailece oyuna getirdiler" dedi. Sanık, olay sırasında niyetinin oğluna sıkmak olmadığını, hedefinin damadı olduğunu ifade etti. Duruşmada maktul avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu; maktul yakınları cezalandırılma talebini yineledi.

Savcı mütalaası ve mahkeme kararı:

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın eşi ve kızını "kasten öldürme", oğlu ve damadını ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı eşine yönelik kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca heyet, sanığın ve diğer mağdurların eylemlerine ilişkin olarak sanık, oğlu, kızı ve damadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 10 yıl 10 ay, 15 yıl 10 ay, 11 yıl 10 ay ve 11 yıl 8 ay hapis cezalarına hükmederek tutukluluğun devamına karar verdi.

Olayın geçmişi:

Olay, 13 Mayıs 2024 akşamı saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), yanında getirdiği tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B. (23)'ye ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi; diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı ve tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme kararında yer alan cezai değerlendirmeler ve sanığın son savunması, dosya içeriği ve iddia edilen sıralamayla birlikte değerlendirildi. Tutukluluğun devamına ilişkin hüküm ile ilgili süreç, ilgili kanun yollarına göre ilerleyecek.

ZEYNEP ÖZDEMİR

ZEYNEP ÖZDEMİR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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