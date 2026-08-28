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Karar sette Polonya'ya teslim olan Türkiye, grubu dört galibiyetle tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 3-2 yenildi; grubu dört galibiyetle noktalayıp son 16'da Azerbaycan ile eşleşti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karar sette Polonya'ya teslim olan Türkiye, grubu dört galibiyetle tamamladı

maç özeti:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve toplam süre 129 dakika sürdü. Milliler grubu dört galibiyetla tamamlayarak bir üst tura çıktı; son 16 turunda rakip Azerbaycan olacak.

Setler 25-15, 21-25, 22-25, 25-16, 10-15 şeklinde sonuçlandı. Maçın hakemleri Fuad Aghayev (Azerbaycan) ve Vanya Parvanova (Bulgaristan) olarak görev yaptı.

maçın dönüm noktaları:

İlk seti domine eden Türkiye, ikinci ve üçüncü setlerde rakibin direncine takıldı. Dördüncü sette toparlanan milliler maçı beşinci sete taşısa da son sette Polonya'nın servis ve savunma organizasyonu üstün geldi. Beşinci setin 16 dakikada tamamlanması, korttaki tempo ve kritik sayılardaki dengenin kaymasını gösteriyor.

kadrolar ve süreler:

Türkiye kadrosunda yer alan isimler: Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L). Yedekler arasında Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu ve Cansu Özbay bulunuyordu. Polonya'da ise Magdalena Jurcyzk, Katarzyna Wenerska, Martyna Czyrnianska, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska, Justina Lysiak (L) kadrosunda yer aldı ve yedekler arasında Sonia Stefanik, Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Anna Obiala, Klaudia Lyduch, Paulina Damaske, Julia Piasecka vardı.

Set süreleri sırasıyla 22, 30, 32, 29 ve 16 dakika olarak kaydedildi. Türkiye, grup aşamasını başarıyla tamamlayarak turnuvada ilerlemeye hak kazandı; performansın devamı ve son 16 turundaki hazırlıklar kilit önem taşıyacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI A GRUBU 5. MAÇINDA...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV TRENDYOL AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI A GRUBU 5. MAÇINDA POLONYA’YA KARAR SETİYLE 3-2 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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