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Karasu devlet hastanesinde iban üzerinden para talebi iddiasıyla doktor görevden uzaklaştırıldı

Karasu Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru S.A., bazı hastalardan iban üzerinden para talep ettiği iddiasıyla açığa alındı; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karasu devlet hastanesinde iban üzerinden para talebi iddiasıyla doktor görevden uzaklaştırıldı

Karasu devlet hastanesinde doktor açığa alındı

Karasu Devlet Hastanesi'nde görev yapan dahiliye doktoru S.A., bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep ettiği yönündeki şikayetlerin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından inceleme başlatıldı.

iddia ve soruşturmanın başlangıcı:

Şikayetlerin ulaşması üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin idari inceleme başlattı. İnceleme süreci devam ederken, doktor hakkında geçici olarak görevden uzaklaştırma kararı verildi.

yürütülen inceleme ve bekleyen sonuç:

Doktor hakkındaki para talebi iddialarına ilişkin nihai değerlendirme, yürütülen idari incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Süreç tamamlandığında kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklamalar belirleyici olacak.

SAKARYA&#039;NIN KARASU İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN DAHİLİYE DOKTORU, BAZI HASTALARDAN...

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN DAHİLİYE DOKTORU, BAZI HASTALARDAN SAĞLIK HİZMETİ KARŞILIĞINDA IBAN ÜZERİNDEN PARA TALEP ETTİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR ÜZERİNE BAŞLATILAN İNCELEME ÇERÇEVESİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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