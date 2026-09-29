Karasu'da Darıçayırı mahallesi göle döndü, eğitime bir gün ara

taşkın darıçayırı mahallesini etkiledi:

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından baraj bölgesinde biriken suların taşması sonucu mahalle merkezi sular altında kaldı. Tahliye hattından taşarak mahalleye ulaşan suyun seviyesi yer yer 1 metreyi aştı, bu durum günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

ev ve tarım arazilerinde hasar:

Taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları suyla dolarken, çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı. Mahallede yaşayanlar kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalıştı; su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tahliye ve drenaj çalışmaları güçlükle yürütüldü.

eğitime ara kararı:

Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bölgedeki sel baskını riskine ilişkin tedbir kapsamında Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitime 1 gün ara verildi.

mahalle sakinlerinin gözlemleri:

Mahalle sakinlerinden Levent Çelik, durumu şu sözlerle aktardı: "Saat 07.30 civarında sel mahalleye bir anda girdi. Geçen senelere oranla su seviyesi çok yüksek. Aşırı su var ve tahliyesi de zor. Mahalle merkezinde bulunan 50-60 hane selden etkilendi."

KARASU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, TAŞKINA SEBEP OLDU