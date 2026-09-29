Karasu'da Darıçayırı sel sularında ulaşım kepçe ve traktörlerle sürüyor

Darıçayırı'nda taşkın ve su seviyesi

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi, kuvvetli sağanakların ardından baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezinin geniş bir bölümünde su altında kaldı. Tahliye hattından taşarak gelen suyun seviyesi bazı noktalarda 1 metreyi aştı, sokak ve yollar kullanılamaz hâle geldi.

Evler, iş yerleri ve tarım arazileri etkilendi

Taşkın sonucu bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı; bölgedeki tarım arazileri de su altında kalarak zarar gördü. Yetkililer, günlük yaşamın aksadığını ve dükkanlarda su hasarı bulunduğunu bildiriyor. Bugün tatil edilen ilkokul ve ortaokulun, taşkın nedeniyle yarın da tatil edildiği açıklandı.

Ulaşım ve kurtarma çalışmaları:

Mahallede yolların kapanmasıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor; vatandaşlar ve ekipler erişimi korumak için kepçe ve traktörleri kullanıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaş ve hayvan kurtarma operasyonları yürütüyor. Mahsur kalan iki aile, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince botlarla evlerinden alınarak güvenli bölgelere sevk edildi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Demiral, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sel felaketi yaşadık. Burada olan bütün ekiplere teşekkür ederim. 1969 yılında babam sel felaketi sebebiyle Almanya’ya gitmişti işçi olarak. O zamandan bu zamana kadar bu sorunu çözemedik. Ben yetkililerden bu problemin çözülmesini istiyorum. Sabah 07.30’dan beri bu şekilde ve sular azda olsa çekilmeye başladı. Ulaşımı iş makineleri ve traktörlerle karşılıyoruz. SASKİ müdürüne teşekkür ediyorum. Mahsur kalan iki aile vardı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince onları botlarla evlerinden aldık ve güvenli bölgelere sevk ettik. Mağdur olan var ama mahsur kalan yok. Sadece suların çekilmesini bekliyoruz, temennimiz yağmurun yağmaması. Dükkanlara ve bazı evlere su girdi. AFAD yarın gelip hasar tespiti yapacak."

Yerel yetkililer ve ekipler, önceliğin kurtarma ve ulaşımın sağlanması olduğunu belirtiyor; hasar tespit ve temizleme çalışmaları için AFAD ile koordinasyonun sağlanacağı kaydedildi. Mahalle sakinleri suyun çekilmesini beklerken, yetkililer yeni yağış uyarılarına karşı tedbir çağrısı yapıyor.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ADETA GÖLE DÖNEN MAHALLEDE ULAŞIM KEPÇE VE TRAKTÖRLERLE SAĞLANIYOR.