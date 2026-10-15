Karasu'da gece yarısı yükselen sel sokakları ve zemin katları suyla kapladı

Karasu'da selin etkileri

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Darıçayırı Mahallesi'nde sele dönüştü. Gece boyunca devam eden yağışın ardından kısmen çekilen su seviyesi, sabaha karşı yeniden yükseldi ve cadde ile sokaklar çamurlu sel sularıyla kaplandı. Bölgedeki müstakil evlerin, iş yerlerinin ve cami çevresindeki yapıların zemin katları sular altında kaldı; vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini korumaya çalıştı.

Mahallede görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

Sokakların nehre döndüğü mahallede halk, araçlarını güvenli alanlara çekerek su seviyesinin yükselmesini endişeyle takip etti. Bölgeden cep telefonu kamerasıyla yapılan kayıtlar durumu belgeledi. Bir vatandaş kayıtta, "Darıçayırı Mahallesi’nde gece suyun durmasının ardından sabaha doğru su seviyesi tekrar arttı. Ciddi manada bir sel var ve su seviyesi gittikçe artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Riskler ve günlük yaşamdaki etkiler:

Yağışların yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar ve iş yerlerinde maddi hasar riski oluştu. Sokaklardaki çamurlu sel suları, altyapıda kısa süreli tıkanmalara yol açarken, mahalle sakinleri su baskınlarının tekrarı ihtimaline karşı önlem alıyor. Olayın seyrine göre yetkililerin değerlendirmeleri ve olası müdahaleler takip edilecek.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ. DARIÇAYIRI MAHALLESİ’NDE GECE SAATLERİNDE ÇEKİLEN SULARIN SABAHA KARŞI YENİDEN YÜKSELMESİYLE SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN, BAZI EV VE İŞ YERLERİNİN GİRİŞ KATLARI SULAR ALTINDA KALDI.