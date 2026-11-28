Operasyonun yürütülmesi:
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Karasu Büro Amirliği ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma yürütüldü.
aramada ele geçirilenler:
Çalışmalar çerçevesinde durdurulan B.D. (34) isimli şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 29,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.
gözaltı ve adli işlem:
Gözaltına alınan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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