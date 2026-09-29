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Karasu'da sel operasyonu: sahil güvenlik mahsur kalan dört kişiyi kurtardı

Karasu Darıçayırı'nda selde mahsur kalan 4 kişi, AFAD koordinasyonunda Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) tarafından sağ salim kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karasu'da sel operasyonu: sahil güvenlik mahsur kalan dört kişiyi kurtardı

Karasu'da sel operasyonu: sahil güvenlik mahsur kalan dört kişiyi kurtardı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde aşırı yağışların neden olduğu selde mahsur kalan 4 vatandaş, koordineli bir kurtarma çalışmasıyla güvenli bölgeye alındı.

operasyon ve müdahale:

Olay sonrası AFAD Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışmada bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim), mahsur kalan kişilere ulaştı ve tahliye etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

yetkililerin paylaşımı:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, AFAD ekipleri ile kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür edildi; kurtarma anlarına ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Sakarya’da selde mahsur kalan 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sakarya’da selde mahsur kalan 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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