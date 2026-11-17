Karasu ziraat odası'nda hızlı toprak analizi başladı

Karasu İlçe Ziraat Odası, tarımsal verimliliği artırmak ve üreticilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla bünyesine yaklaşık 700 bin TL değerindeki toprak analiz cihazını kazandırdı. Cihaz, Karasu Ziraat Odası Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ve ziraat mühendislerinin katıldığı tanıtım toplantısında üreticilere tanıtıldı.

Cihazın ölçüm yetenekleri:

Sakarya'da ziraat odaları bünyesinde yalnızca Karasu Ziraat Odası'nda bulunan sistem, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini makro düzeyde kısa sürede ölçebiliyor. Yapılan analizler sonucunda toprağın organik madde miktarı ile azot, fosfor ve potasyum gibi temel besin değerleri belirleniyor ve bitkinin ihtiyacına uygun gübre çeşidi ile miktarına ilişkin ayrıntılı rapor hazırlanıyor.

Sonuçlara erişim ve çalışma süreci:

Ziraat Mühendisi Serap Vildan Ersoy, oda bünyesindeki cihaz sayesinde toprak analizlerinin artık çok daha hızlı gerçekleştirildiğini belirtti. Ersoy, analiz sonuçlarının yaklaşık 5 dakika içinde üreticinin e-posta adresine ulaştığını ve sistemin sonuçları otomatik olarak yorumladığını söyledi. Ziraat mühendisleri kendi değerlendirmelerini rapora ekleyerek üreticilere hızlı gübreleme önerileri verebiliyor.

Daha önce toprak numuneleri Adapazarı ve Tekirdağ gibi merkezlerdeki laboratuvarlara kargo yoluyla gönderilerek analiz ediliyordu; Ersoy, yeni cihaz ile bu sürecin hızlandığını ve maliyet ile zaman tasarrufu sağlandığını vurguladı. Oda yetkilileri, hızlı analiz imkanı sayesinde üreticilerin daha hızlı karar alabileceğini ve gübre uygulamalarının daha isabetli planlanabileceğini ifade etti.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇE ZİRAAT ODASI, TARIMSAL VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK VE ÜRETİCİLERİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK AMACIYLA YAKLAŞIK 700 BİN TL DEĞERİNDEKİ TOPRAK ANALİZ CİHAZINI BÜNYESİNE KAZANDIRDI