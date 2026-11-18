operasyon ve yakalama:

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede planlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, M.B. (45) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi ve şüpheli yakalandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 18,62 gram esrar, 0,8 gram içime hazır esrar, 54 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücüsü, içimlik hazırlamada kullanıldığı belirtilen 84 adet çarşaf, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN 45 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE, RUHSATSIZ TABANCA VE ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ.