Dolar 49,5974 +0,03%
Euro 55,7060 -0,01%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.611,50 +0,09%
EUR/USD 1,1228 -0,10%
Brent Petrol 109,11 +0,29%
--°

Karatay'ın bereketi esnafla büyüyor

Hasan Kılca, Aziziye Camii çevresindeki çarşılarda esnafla buluştu; taleplerini dinledi ve Karatay'ın kültürel ticaret geleneğini vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Karatay'ın bereketi esnafla büyüyor

Başkan Kılca esnafla sahada buluştu

Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aziziye Camii çevresindeki çarşılarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette esnafın güncel ihtiyaçları, önerileri ve beklentileri yerinde dinlendi. Kılca, esnafla doğrudan iletişim kurmanın hem belediye çalışmaları için yol gösterici hem de ilçenin sosyal dokusunu canlı tutma açısından önemli olduğunu belirtti.

Çarşıların kültürel ve ekonomik önemi:

Aziziye Camii çevresindeki çarşılar, Karatay'ın köklü ticaret geleneğini taşıyan merkezler olarak öne çıkıyor. Başkan Kılca, bu alanların yalnızca ekonomik faaliyetlerin yürüdüğü yerler olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel hafızasını koruyan mekanlar olduğunu vurguladı. Esnaflığın kuşaklar boyunca sürdürülen bir kültür olduğunu ve bu bağın geçmişle bugün arasında önemli bir köprü oluşturduğunu söyledi.

Esnafın talepleri ve belediye yaklaşımı:

Ziyarette Kılca, esnafın talep ve önerilerini tek tek dinledi, not aldı ve ilçenin gelişimine katkı sunacak adımların atılacağını ifade etti. Konuşmasında "Esnafımız şehrimizin bereketidir" diyerek esnafın emeğine ve özverisine dikkat çekti. Belediye olarak bu değerleri korumaya, esnafın ihtiyaçlarına kulak vermeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Kılca, hemşehrilerinin samimi sohbetlerinin ve geri bildirimlerinin çalışmalarına yön verdiğini söyleyerek, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaret sırasında karşılıklı iletişim ve güvenin güçlendirilmesine yönelik adımların atılacağı taahhüt edildi.

AZİZİYE CAMİİ ÇEVRESİNDEKİ ÇARŞILARDA ESNAFLA BULUŞAN KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA...

AZİZİYE CAMİİ ÇEVRESİNDEKİ ÇARŞILARDA ESNAFLA BULUŞAN KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA, ESNAFIN KARATAY’IN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLDUĞUNU, TARİHİ ÇARŞILARIN ŞEHRİN KÜLTÜREL MİRASINI YAŞATAN ÖNEMLİ MERKEZLER OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

fidan: brüksel temasları, akdeniz vurgusu ve libya anlaşmasının meşruiyeti
images

Bakan Tekin CHP merkezinde Kılıçdaroğlu ile eğitim politikalarını görüştü
images

Putin, üçlü müzakerelerin 10 kasım civarında yeniden başlamasına kapıyı araladı
images

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti

görme engelli sezgin'in motosiklet hayali keşan'da gerçeğe dönüştü

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor