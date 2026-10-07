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Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Caravanport Antalya ve Hobbyport Akdeniz fuarı, 7-11 Ekim’de ANFAŞ’ta açıldı; 60’tan fazla firma ve 80 marka karavan, kamp ve outdoor kültürünü sergiliyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Antalya'da karavan ve doğa tutkunları bir araya geldi

Karavan, kamp, tiny house, deniz araçları, motosiklet, otomotiv ve outdoor sektörlerini aynı platformda buluşturan 3’üncü Caravanport Antalya ve Hobbyport Akdeniz fuarı, ANFAŞ Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış kurdelesini JOJO Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Işım ile Antalya Kamp Karavan Derneği Başkanı Kemal Atay birlikte kesti.

Fuarın kapsamı ve sergilenen ürünler:

Fuarda; motokaravan ve çekme karavan modellerinden karavan yan sanayisine, tiny house ve modüler yaşam çözümlerinden kamp donanımı ve outdoor ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Aynı zamanda arazi araçları, otomobiller, motosikletler, tekneler, avcılık ve balıkçılık malzemeleri ile doğa ve su sporlarına yönelik ürünler de ziyaretçilere sunuluyor. Organizasyona bu yıl 60’ın üzerinde firma ve 80 marka katıldı.

Fuar, yeni model ve teknolojilerin tanıtıldığı bir platform olmasının yanında üretici, distribütör, satıcı ve tüketicileri doğrudan bir araya getiriyor; böylece sektörel iş birlikleri ve ticari bağlantılar için zemin oluşturuyor.

Antalya'nın potansiyeli ve fuarın hedefleri:

JOJO Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım organizasyonun Antalya ve Akdeniz Bölgesi için önemli bir ticari buluşma olduğunu vurguladı. Işım, karavan, kamp, outdoor, tiny house ve doğada yaşam kültürünün her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını belirterek, fuarın yeni iş birliklerine ve ticari bağlantılara katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Işım ayrıca Antalya'nın turizm gücü, doğal güzellikleri ve ikliminin bu sektörler için önemli avantajlar sunduğunu, dolayısıyla kentin bu alanlarda bir buluşma noktası haline gelmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Organizasyon, geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlamıştı; bu yıl da benzer yoğunluk ve sektör temsilcileriyle tüketicileri bir araya getirerek karavan ve outdoor yaşam kültürüne ilişkin yeni ürün ve teknolojilerin tanıtılmasına olanak sağlıyor.

Fuar, 7-11 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek ve etkinlik boyunca katılımcılar ile ziyaretçiler arasında doğrudan temaslar ve ürün tanıtımları sürdürülüyor.

KARAVAN, KAMP, TİNY HOUSE, DENİZ ARAÇLARI, MOTOSİKLET, OTOMOTİV VE OUTDOOR SEKTÖRLERİNİ BİR ARAYA...

KARAVAN, KAMP, TİNY HOUSE, DENİZ ARAÇLARI, MOTOSİKLET, OTOMOTİV VE OUTDOOR SEKTÖRLERİNİ BİR ARAYA GETİREN 3’ÜNCÜ CARAVANPORT ANTALYA VE HOBBYPORT AKDENİZ FUARI, ANFAŞ FUAR MERKEZİ’NDE KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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