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Karayazı’da altyapı atağı: köy yollarının yüzde 60’ı asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılışında Karayazı'da köy yolları asfaltlandı ve içme suyu projeleri hizmete girdi; köy yollarının yüzde 60'ı asfaltlandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karayazı’da altyapı atağı: köy yollarının yüzde 60’ı asfaltlandı

Toplu açılış töreni ve katılımcılar:

Erzurum’un Karayazı ilçesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan köy yolları asfaltlama ile içme suyu projelerinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Tutkun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy yolları ve altyapı çalışmaları:

Programa katılan Mehmet Sekmen, ilçede yürütülen altyapı seferberliğine vurgu yaparak köy yollarında önemli mesafe kat ettiklerini belirtti. Sekmen, Karayazı ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında köy yollarının yaklaşık yüzde 60'ında asfaltlama işlerini tamamladıklarını söyledi ve hizmetlerin ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda hız kesmeden sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca okulların ve camilerin eksiklerinin giderilmesi ile vatandaşların ulaşım imkânlarının iyileştirilmesinin öncelikler arasında olduğunu ifade etti.

Tarım, hayvancılık ve gelecek planları:

Başkan Sekmen, Karayazı’nın temel geçim kaynakları arasında yer alan tarım ve hayvancılığı destekleyecek yeni projelerin de hazırlık aşamasında olduğunu aktardı. Köylerde sulama kanallarının yapılması için planlamaların tamamlandığını belirten Sekmen, hayvancılığı güçlendirecek adımlar atacaklarını ve özellikle köylerde üretilen sütün toplanması için bir ağ kurarak süt kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Abdurrahim Fırat ise törende birlik ve dayanışma mesajı vererek, coğrafyayı daha yaşanabilir kılmak için el birliğiyle çalışılacağını dile getirdi. Program, selamlama konuşmaları, dualar ve kurban kesimiyle devam etti; toplu açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri asfalt çalışması tamamlanan köyleri ziyaret ederek yürütülen işleri yerinde inceledi ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN KÖY YOLLARI...

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN KÖY YOLLARI ASFALTLAMA VE İÇME SUYU PROJELERİ, DÜZENLENEN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİYLE HİZMETE GİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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