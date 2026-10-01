Dolar 49,0179 +0,00%
Euro 55,4461 -0,18%
Bist 12.337,68 +3,27%
Altın Gram 6.623,76 +0,39%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 99,97 +1,98%
--°

Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'na ilk kar düştü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı'nda mevsimin ilk karı görüldü; gece sıcaklıkları sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:06

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karayazı'nın yüksekleri beyaza büründü: Çakmak Dağı'na ilk kar düştü

Çakmak Dağı'nda mevsimin ilk karı

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağına mevsimin ilk karı yağdı. İlçede son günlerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü ve dağın zirvesi beyaza büründü.

hava ve sıcaklıklar:

Dün akşam saatlerinde kaydedilen sıcaklıklar, ilçede hissedilir bir düşüşe işaret etti. Ölçümlere göre hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar geriledi; bu düşüş özellikle yüksek rakımlı alanlarda karın oluşmasına neden oldu.

yüksek kesimlerde beyaz örtü:

Gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından 3 bin 63 rakımdaki dağın zirvesi ve yüksek kesimlerde beyaz bir örtü oluştu. İlçe merkezinde ise vatandaşlar, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının artmasıyla soğuk havayı daha belirgin hissetti.

Gözlemler, Çakmak Dağı'ndaki bu ilk karın kış mevsiminin yaklaştığına işaret ettiğini gösteriyor; yetkililer ve bölge sakinleri, hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olunmasını tavsiye ediyor.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE, 3 BİN 63 METRE RAKIMLI...

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE, 3 BİN 63 METRE RAKIMLI ÇAKMAK DAĞI’NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Savaştepe sanayi yolu yenilendi, esnaf rahat nefes aldı
images

Poyraz fırtınası küçük ölçekli balıkçılığı limana bağladı
images

Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması
images

Kaynaşlı'da grup yolunda heyelan sonrası ulaşım güvenliği için müdahale

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dursun Özbek'ten EFC yönetim kurulu üyeliği: Türk futbolu ve Galatasaray için stratejik kazanım

Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması

Selinus’ta yeni sezon yüzey araştırmaları Gazipaşa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı