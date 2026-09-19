Karayazı'nın zorlu doğasından doğan bir gerilim: 7 günahın laneti 9 ekim'de

Film ve temasının rotası:

Erzurum’un Karayazı ilçesinde çekimleri tamamlanan psikolojik gerilim 7 Günahın Laneti, 9 Ekim’de seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Arif Demirtaş ve CSD Film Yapım üstlenirken, genç yönetmen Celal Demirtaş ikinci uzun metraj çalışmasıyla alışılagelmiş korku formüllerini sorgulamayı hedefliyor.

Film, geleneksel cin ve büyü klişelerinin ötesine geçerek anlatısını 7 ölümcül günah üzerine kuruyor. Bu çerçeve, hem psikolojik hem de fiziksel gerilim unsurlarını besleyerek seyircinin beklentisini farklı bir yöne taşımayı amaçlıyor.

Çekim süreci ve bölge katkısı:

Karayazı’nın sert iklimi ve mistik coğrafyası, filmin gerilim atmosferinin en büyük destekçisi oldu. Yönetmen, bölge halkının sağladığı katkı ve doğanın sunduğu görsel dokunun yapım için belirleyici bir avantaja dönüştüğünü vurguladı. Haberde anıldığı üzere Karayazı daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne"ye de ev sahipliği yapmış bir doğal plato olarak hatırlanıyor.

Senaryoda büyü unsuru, filmin zeminini besleyen bir ayrıntı olarak bırakılırken, çekimlerde dikkat çeken unsur hikâyenin insan psikolojisinin karanlık yönlerine eğilmesi oldu. Yer yer "Testere" (Saw) tarzı psikolojik gerilim ve işkence öğelerinin sınırları zorladığı belirtiliyor; bununla birlikte filmde esas odak kara karakterlerin iç dünyası üzerine kurulu.

Oyuncuların deneyimi ve beklentiler:

Başrolleri Çağatay Telli ve Hakan Gökçe paylaşıyor. Oyuncular, Karayazı’nın zorlu koşullarının performanslarına olumlu katkı sağladığını; çekim sürecinin unutulmaz geçtiğini ve misafirperverlikleri için Erzurum halkına teşekkür ettiklerini açıkladı.

7 Günahın Laneti, hem bölgesel doğanın sunduğu atmosferi kullanması hem de konu olarak klasik korku kalıplarını esnetme iddiasıyla dikkat çekiyor. Film, 9 Ekim’de Türkiye genelinde vizyona girecek ve Erzurum’daki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gösterime girmesi planlanıyor.

Yerel platoların sinema üretimi için sunduğu potansiyelin vurgulandığı bu yapım, Türkiye korku sinemasında farklı bir ton arayan seyirciler için önemli bir seçenek olarak gösteriliyor.

ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNİN ÇETİN DOĞASINDA ÇEKİMLERİ TAMAMLANAN PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ "7 GÜNAHIN LANETİ", 9 EKİM'DE VİZYONA GİRİYOR.