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Karayiplerde ABD'nin deniz hamlesi: uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekne vuruldu

ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'de karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye düzenlenen operasyonda 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Karayiplerde ABD'nin deniz hamlesi: uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekne vuruldu

ABD ordusu Karayipler'de bir tekneyi hedef aldı

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Karayipler'de karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda ölümler yaşandığını bildirdi. Açıklamada, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri yer aldı.

operasyonun açıklaması ve bilinenler:

SOUTHCOM, operasyona ilişkin verdiği kısa bildiride teknenin kaçakçılık rotasında hareket ettiği ve karteller adına yük taşıdığı tespitine dikkat çekti. Açıklama ayrıntı ve zamanlamaya ilişkin ek bilgi vermedi; operasyonun neticeleri ve hedefin niteliği yetkililerce özetlendi.

operasyonun bölgesel yankıları ve bağlamı:

Bölgede deniz yolları üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatlarına karşı yürütülen müdahaleler, ABD'nin küresel mücadele çabalarının parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tür operasyonlar hem güvenlik hem de diplomasi boyutunda tartışma yaratabiliyor; resmi açıklamalar genellikle sınırlı tutuluyor ve daha fazla ayrıntı yetkililerce paylaşılmadıkça netleşmiyor.

Mevcut açıklamada belirtilen sayısal veri ve kuruluş isimleri korunmuş olup, olayın tamamlayıcı ayrıntıları hakkında resmi mercilerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ABD ordusu, Karayipler’de karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı...

ABD ordusu, Karayipler’de karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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