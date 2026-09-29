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Karayolları'nda görevli şef 45 günlük mücadeleyi kaybetti

Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Osman Sarıgün (34), 15 Ağustos'ta aniden rahatsızlandı; Erzurum'da yürütülen tedavi sürecinin ardından 45 günlük mücadeleyi kaybetti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Karayolları'nda görevli şef 45 günlük mücadeleyi kaybetti

Olayın seyri

Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefi Osman Sarıgün (34), 15 Ağustos tarihinde aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıgün'ün duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Hayati fonksiyonları stabilize edilen Sarıgün, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tedavi süreci ve sonuç

Yoğun bakımda yürütülen tüm müdahalelere rağmen Sarıgün, sürdürülen tedaviye rağmen 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yetkililer, tedavi süresince yapılan müdahalelerin ve sevkin kayıtlarının olduğunu belirtti.

Taziye, cenaze ve mesleki yansımalar

Evli ve bir çocuk babası olan Osman Sarıgün'ün vefatı, ailesi ve mesai arkadaşları arasında derin üzüntüye yol açtı. Genç yaştaki kayıp, kurum içinde ve yerel toplulukta hissedildi.

Sarıgün'ün cenazesi Erzurum'da bulunan Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip toprağa verildi. Olay, meslektaşları tarafından anma ve taziye mesajlarıyla karşılandı; kurum içindeki görev dağılımı ve çalışmaların sürdürülebilirliği ise yetkililerce takip edilecek.

GÜMÜŞHANE KARAYOLLARI 101. ŞUBE ŞEFİ OSMAN SARIGÜN (34), GEÇİRDİĞİ ANİ RAHATSIZLIK SONRASI TEDAVİ...

GÜMÜŞHANE KARAYOLLARI 101. ŞUBE ŞEFİ OSMAN SARIGÜN (34), GEÇİRDİĞİ ANİ RAHATSIZLIK SONRASI TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE HAYATINI KAYBETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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