Karayolunda ters şerit tehlikesi: sürücüye 90 bin lira ceza

Olayın tespiti:

Karabük'te Bartın-Karabük kara yolunun Akçasu mevkisinde, siyah renkli Hyundai marka otomobilin bölünmüş yolda ters yönde ilerlediğine dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

İnceleme ve tespit:

Kameralardan yapılan ayrıntılı incelemenin ardından sürücü belirlendi. Yetkililer, görüntülerde aracın ters istikamette hareket ederek trafiği tehlikeye düşürdüğünü kaydetti.

Uygulanan cezalar:

Belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-j-2 maddesi kapsamında, 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolunda araçlarını ters istikamette sürmeleri' ihlali nedeniyle 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, otomobil de aynı süreyle yediemin otoparkına çekildi.

KARABÜK’TE BÖLÜNMÜŞ YOLDA TERS YÖNDE İLERLEYEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 90 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.