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Karbasan'da adaçayı üretiminde organik süreçler yerinde incelendi

Karbasan Köyü'nde Adaçayı Üretimini Geliştirme Projesi çerçevesinde organik adaçayı üretim alanlarında yerinde denetim yapıldı ve numune alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karbasan'da adaçayı üretiminde organik süreçler yerinde incelendi

Karbasan'da organik adaçayı tarlalarında kontrol

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan Köyü’nde, Adaçayı Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında organik adaçayı üretim alanlarında kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimler sırasında üretim sahaları yerinde incelenirken, üretim süreçlerinin organik standartlara uygunluğu değerlendirildi.

Denetimin nasıl gerçekleştirildiği:

Kontroller, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ekipler; tarla şartlarını, ekim ve bakım uygulamalarını yerinde gözlemledi, gerektiğinde üretim kayıtlarıyla karşılaştırma yaptı ve numune alımları ile laboratuvar analizleri için örnek temin etti.

Hedefler ve çiftçilere destek:

Yapılan denetimlerin temel amacı, organik üretim süreçlerinin uygunluğunu saptamak ve böylece daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemek olarak açıklandı. Yetkililer, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Proje kapsamındaki denetimler, organik sertifikasyon süreçlerinin kolaylaşmasına ve Karbasan Köyü’nde üretilen adaçayının pazar güvenilirliğinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Yetkililer, izleme ve eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

HİSARCIK KARBASAN KÖYÜNDE ORGANİK ADAÇAYI ÜRETİM ALANLARI DENETLENDİ

HİSARCIK KARBASAN KÖYÜNDE ORGANİK ADAÇAYI ÜRETİM ALANLARI DENETLENDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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