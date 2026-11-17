Antalya'da atmosferi hissettiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 kapsamında kurulan Karbon Deneyim Alanı, iklim değişikliğini sayılarla değil, hissedilen yaşantılarla anlatmayı amaçlıyor. Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de yer alan toplam dört kabin, ziyaretçilere farklı yüzyıllara ait atmosfer şartlarını deneyimletiyor. Mavi Bölge kabinleri Türkiye Pavilyonu karşısında, Yeşil Bölge kabinleri ise Sıfır Atık Sahnesi girişinde konumlandı.

Kabinde 174 yıllık yolculuk:

Her kabinde toplam 155 saniyelik bir döngü bulunuyor. Ziyaretçiler önce bilimsel verilere dayanan 90 saniyelik bir film izliyor, ardından kabinin tasarımına göre ya 1926 ya da 2100 atmosferini yaşıyor. 1926 kabininde havadaki karbondioksit oranı milyonda 305 parça (ppm) olarak temsil edilirken, 2100 kabini yüksek emisyon senaryosunda bu değerin 1.135 ppm'e çıkabileceğini gösteriyor. 2100 kabini bir tahmin olmaktan öte, emisyonlar yüksek seyrederse ortaya çıkabilecek koşulları bir "stres testi" olarak kurguluyor.

Deneyimin etkileri ve ziyaretçi tepkileri:

İklim Deneyim Kabinleri Proje Yöneticisi Yiğit Yüksel, "Her iki kabini deneyimleyen insanlar, dakikalar içinde havanın kıymetini çok net bir şekilde anlayabiliyor" diyor ve küresel ısınmanın yalnızca buzulların erimesiyle sınırlı olmadığını, soluduğumuz havayı ve dolayısıyla yaşam kalitesini etkilediğini vurguluyor.

Kabinlerden çıkan katılımcılar duygularını paylaştı. Almanya'dan gelen Johanna Wietschel, 2100 kabinindeki filmi "Videoyu bitirmedim çünkü hava çok nemli ve sıcaktı. Terlemeye başladım, kendimi çok rahatsız hissettim" sözleriyle anlattı ve 1926 kabinini "çok rahattı, ferahlatıcıydı" diye nitelendirdi. Ukraynalı Oksana Abduloieva, "İki kabin arasında belirgin bir fark hissettim. Benim neslim ile torunlarımın, belki de onların çocuklarının nesli çok farklı şartlarda yaşayacak. Bu beni çok üzüyor" dedi. Teknik görevli Mustafa Yıldırım ise 2100 kabininden çıktıktan sonra, "Gerçekten çok sıcak ve nefes almakta güçlük çekiyorsun. Beş dakika belki sabredebilirim ama bütün güne yayılırsa benim için dayanılmaz bir şeye dönüşür" şeklinde konuştu; ardından 1926 kabinini "vaha gibi, cennet gibi" olarak tanımladı.

Kiosklar: kişisel ayak izini görmek:

Alandaki anket kioskları, beslenme, otomobil ve uçak kullanımı, ev enerjisi, alışveriş, tek kullanımlık plastik ve atık alışkanlıkları gibi başlıklarda 7 kısa soruya dayanarak yıllık kişisel karbon ayak izini hesaplıyor. Sonuçlar dünya ortalaması ve küresel ısınmadaki 1,5 derece hedefiyle karşılaştırılıyor ve ziyaretçiye "Herkes senin gibi yaşasaydı dünya kaç derece ısınırdı?" sorusunun cevabını veren bir iklim etiketi veriliyor.

Kiosklar Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olmak üzere dokuz dilde hizmet veriyor. Hesaplama yöntemi ve kaynaklar ekranda açıkça gösteriliyor, sonuçlar QR kod yoluyla telefonlara alınabiliyor. Karbon Deneyim Alanı, COP31'in son günü olan 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

COP31'DE ZİYARETÇİLER 1926 VE 2100'ÜN HAVASINI SOLUDU . İKİ KABİNDE 174 YILLIK YOLCULUK SERİN VE FERAH BAŞLAYIP SICAK VE NEMLİ BİTTİ