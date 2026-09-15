Karçal Dağı'nın 3 bin 428 metrelik zirvesi dronla ayrıntılı şekilde görüntülendi

Karçal Dağı zirvesi görüntülendi:

Artvin'in Borçka ve Şavşat ilçeleri sınırında yer alan 3 bin 428 metre yüksekliğindeki Karçal Dağı zirvesi, profesyonel dağcı Osman Demir tarafından havadan dronla görüntülendi.

zirve görüntülerinin özellikleri:

Dronla gerçekleştirilen geniş açılı çekimlerde dağın sarp kayalıkları, çevresindeki yaylalar ve sisle kaplanan vadiler detaylı biçimde kayda alındı. Demir, daha önce bölgenin ayrıntılı şekilde görüntülenmediğini belirterek çekimlerin amacını şöyle açıkladı: "Daha önce dağcı arkadaşlarımız buraya birçok kez tırmandı ve zirveye ulaştı. Ancak yapılan fotoğraf ve video çekimleri çok ayrıntılı değildi. Bu nedenle Karçal Dağı zirvesinin daha kapsamlı görüntülerini almak amacıyla buradayız. Geniş açılı fotoğraflar, videolar ve dron çekimleri gerçekleştiriyoruz."

dağcılık potansiyeli ve zorluk düzeyi:

Demir, Karçal Dağı'nın dağcılık faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Orta zorluk seviyesindeki rota, eğitimli ve donanımlı sporcular için uygun bir seçenek olarak tanımlandı; çekimler bölgenin erişilebilirliğini ve manzara zenginliğini ortaya koydu.

Havadan elde edilen görüntüler, bölgenin doğal dokusunu farklı açılardan görünür kılarak tanıtım açısından da değer taşıyor.

ARTVİN’DE BULUNAN 3 BİN 428 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ KARÇAL DAĞI, PROFESYONEL DAĞCILAR TARAFINDAN DRONE KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ. ZİRVENİN EŞSİZ MANZARASI VE SİS DENİZİ İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI.