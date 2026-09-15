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Karçal zirvesi drone ile keşfedildi: sis denizi ve kayalıklar büyüledi

Artvin'deki 3 bin 428 m Karçal Dağı'nın zirvesi, dağcıların drone çekimleriyle kayalıklarını, yaylalarını ve sis denizini geniş açıyla ortaya koydu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karçal zirvesi drone ile keşfedildi: sis denizi ve kayalıklar büyüledi

Karçal zirvesi drone ile keşfedildi: sis denizi ve kayalıklar büyüledi

Artvin’in Borçka ve Şavşat ilçeleri sınırında yer alan 3 bin 428 metre yüksekliğindeki Karçal Dağı'nın zirvesi, profesyonel dağcı Osman Demir tarafından drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Demir'in tırmanışının ardından kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal dokusunu geniş açıyla aktardı.

drone çalışması ve görüntüler:

Çekimlerde dağın sarp kayalıkları, etrafını saran yaylalar ve vadilerin sisle kaplandığı sahneler yer aldı. Drone ile yapılan geniş açılı videolar, zirveden çevreye yayılan manzarayı izleyiciye hissettirecek şekilde kaydedildi.

amaç ve değerlendirme:

Demir, daha önce bölgeye birçok dağcının tırmandığını ancak mevcut fotoğraf ve video arşivinin ayrıntı bakımından yetersiz olduğunu belirterek çalışmanın amacını şöyle özetledi: geniş açılı fotoğraflar, videolar ve drone çekimleriyle Karçal Dağı'nın güzelliklerini daha kapsamlı göstermek istedik.

Demir, Karçal Dağı'nın dağcılık faaliyetleri açısından önemine dikkat çekerek orta zorluk seviyesindeki parkurun eğitimli ve donanımlı sporcular için uygun bir rota olduğunu vurguladı.

(AG-ÖS-Y)

3 bin 428 metrelik Karçal Dağı’nın zirvesi böyle görüntülendi

3 bin 428 metrelik Karçal Dağı’nın zirvesi böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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