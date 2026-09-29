Kardemir Berlin'de yerli ray üretim gücünü uluslararası sahneye taşıdı

KARDEMİR InnoTrans 2026'da Türkiye'yi temsil etti:

KARDEMİR, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen InnoTrans 2026 fuarında Türkiye'nin ray ve demiryolu tekeri üretim kabiliyetini uluslararası profesyonellere tanıttı. Fuarda şirket, raylı sistemler, lokomotif, metro ve yük taşımacılığı alanlarından katılımcılarla bir araya gelerek sektörel temaslarını güçlendirdi.

Sergilenen ürünler ve teknik detaylar:

Firma standında demiryolu tekeri grubundan öne çıkan ürünler arasında E5000 (1.250 mm çap) lokomotif tekeri, BA303 (860 mm çap) metro tekeri, 920 mm çaplı yük vagonu tekeri ve BA004 teker seti yer aldı. Ray ürün grubunda ise farklı uygulamalara yönelik oluklu ray ve vignole ray çözümleri profesyonellerin incelemesine sunuldu.

Görüşmeler, projeler ve ihracat fırsatları:

22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda KARDEMİR, mevcut ve potansiyel müşteriler ile yeni projeler, ürün talepleri, ihracat imkanları ve uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Şirket yetkilileri, güçlü üretim altyapısı ve katma değerli ürün portföyüyle Türkiye'nin demiryolu sanayindeki yerli üretim gücünü uluslararası platformlarda temsil etmeye devam ettiklerini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN RAY VE DEMİRYOLU TEKERİ ÜRETİMİNDEKİ ÖNCÜ KURULUŞLARINDAN KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI (KARDEMİR), ALMANYA’NIN BERLİN KENTİNDE DÜZENLENEN INNOTRANS 2026 FUARI’NDA ÜRÜNLERİNİ VE ÜRETİM KABİLİYETLERİNİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU SEKTÖRÜYLE BULUŞTURDU.