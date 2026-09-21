Kardemir MetalExpo'da üretim gücünü ve tarihini sergiledi

KARDEMİR MetalExpo’da verimli temaslar ve tanıtımlar gerçekleştirdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR A.Ş.) MetalExpo Fuarı’nı, müşteriler, tedarikçiler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile sektör profesyonellerini ağırlayarak tamamladı. Standda gerçekleştirilen görüşmelerde şirketin ürün portföyü, yürütülen kalite geliştirme çalışmaları ve farklı sektörlere yönelik çözüm önerileri ayrıntılı şekilde aktarıldı.

ürün yelpazesi ve teknik yetkinlikler:

Fuarda 4,5 milimetre ile 56 milimetre aralığında kangal üretimi yapıldığı vurgulandı; bu kapsamda şirket, Türkiye’nin kalın kangal alanındaki tek üreticisi olma iddiasını ve ağır profil üretimindeki güçlü konumunu öne çıkardı. Ziyaretçilere ayrıca S355JR ve S355J2 kalite ağır profiller ile farklı sanayi kollarının taleplerine yönelik SBQ ürünleri hakkında teknik bilgiler verildi. Şirket temsilcileri, inşaat çeliği üretiminde sahip oldukları 60 yılı aşkın tecrübeyi ve proje odaklı tedarik yaklaşımını paylaştı.

Görüşmeler sırasında müşterilerin teknik beklentileri, yürütülen yeni kalite geliştirme girişimleri ve mevcut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda değerlendirilebilecek yeni iş birliği alanları masaya yatırıldı; katma değeri yüksek ve stratejik ürünlerde yerli üretimi güçlendirme hedefi yeniden vurgulandı.

tarihsel sergi: çeliğin dününden bugününe

Fuar alanında yer alan fotoğraf sergisinde şirketin 1937’den başlayan sanayi ve üretim yolculuğu kronolojik bütünlük içinde sunuldu. "Çeliğin Hikayesi Bizimle Başladı, Bizimle Gelişiyor" temasıyla hazırlanan sergide kuruluş yıllarından ilk üretimlere, yatırım dönemlerinden teknolojik dönüşüme kadar uzanan süreçler görsellerle desteklendi.

Sergide, tesislerin yıllar içindeki dönüşümü ve üretim teknolojilerindeki gelişmelerin yanı sıra farklı dönemlerde KARDEMİR’de görev yapmış çalışanların fotoğrafları aracılığıyla emeğin önemi öne çıkarıldı. Bu bölüm, şirketin hem kurumsal hafızasını hem de sektöre kattığı değeri uluslararası bir platformda görünür kıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, ürün çeşitliliğinin pazarın değişen ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edileceği ve uluslararası pazardaki varlığın daha ileri taşınmasının hedeflendiği belirtildi. KARDEMİR, fuar katılımını yeni iş bağlantıları ve devam eden projelerin teknik değerlendirmeleri için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Genel değerlendirmede; fuarın, şirketin hem üretim kapasitesini hem de tarihsel birikimini aynı çatı altında anlatmasına olanak sağladığı, ziyaretçiler ve sektör temsilcileriyle kurulan temasların ise somut iş birliği olanaklarına dönüştürülebilecek zemini hazırladığı ifade edildi.

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI (KARDEMİR) A.Ş, DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BULUŞMA PLATFORMLARINDAN BİRİ OLAN METALEXPO FUARI’NI, VERİMLİ GÖRÜŞMELER, KARŞILIKLI DEĞERLENDİRMELER VE YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARIYLA TAMAMLADI.