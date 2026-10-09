KARDEMİR'de veri odaklı dönüşüm: 27 tesiste seviye 3 ile uçtan uca izlenebilirlik

KARDEMİR üretim süreçlerini dijital hafızaya taşıyor

KARDEMİR, üretim sahasında oluşan veri ve saha deneyimini dijitalleştirerek üretim süreçlerinde izlenebilirlik ve veri odaklı karar alma kapasitesini güçlendirmeye hazırlanıyor. Şirketin açıklamasına göre bu dönüşümün merkezinde Seviye 3 Üretim Yönetim Sistemi, görüntü işleme teknolojileri ve yapay zekâ uygulamaları yer alıyor. Amaç, üretim verilerinin sistematik şekilde toplanması, farklı süreçlerle ilişkilendirilmesi ve karar mekanizmalarında etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

Seviye 3 entegrasyonu ve hedefleri:

Açıklamada belirtildiği üzere, Seviye 3 Üretim Yönetim Sistemi kurumsal planlama sistemleri ile sahadaki Seviye 2 uzman otomasyon ve proses kontrol sistemleri arasında merkezi bir üretim yönetimi katmanı oluşturacak. Sistem, uluslararası ISA-95 yaklaşımı esas alınarak geliştirildi ve 2027 yılı ortalarına kadar 27 tesiste devreye alınması planlanıyor. Proje; üretim emirleri, kalite ve stok bilgileri, malzeme hareketleri ile izlenebilirlik verilerinin ortak bir yapı üzerinden yönetilmesini sağlayarak üretim zincirinde veri bütünlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin ilk fazında Çelik Üretim ve Sürekli Döküm süreçleri aktif kullanıma alınacak. Bu etapla birlikte üretim hareketlerinin izlenebilirliği ve veri standardizasyonu geliştirilecek, manuel veri toplama ve konsolidasyon ihtiyacı azaltılacak. Bu değişim, operasyonel verimlilik ve süreç şeffaflığı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüntü işleme ve saha verilerinin zenginleştirilmesi:

KARDEMİR, dijital üretim altyapısını sadece otomasyon verileriyle sınırlamıyor; görüntü işleme teknolojileriyle yeni veri kaynakları oluşturuyor. Seviye 2 sistemlerinden gelen sensör verileri ile görüntü işleme çıktıları Seviye 3 katmanında bütünleştirilerek operasyonların izlenmesi ve analiz edilmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımla üretim verisi hem nicelik hem nitelik açısından zenginleştiriliyor.

Örneğin, üretim sahasında kullanılan pota ve torpido gibi kritik taşıyıcıların görüntü işleme ile otomatik tanınması ve hareketlerinin takip edilmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor. Taşıyıcıların tesis içindeki anlık hareketleri izlenerek manuel veri girişlerinin azaltılması ve bu hareketlerden elde edilen bilgilerin üretim süreçleriyle otomatik ilişkilendirilmesi sağlanacak. Böylece saha ile dijital sistemler arasındaki veri akışı güçleniyor ve uçtan uca izlenebilirlik artıyor.

Şirket yetkilileri, Seviye 3 çalışmalarını yalnızca bir yazılım projesi olarak görmediklerini; bunun aynı zamanda süreçlerin yeniden kurgulanması, veri giriş noktalarının belirlenmesi ve tesisler arası üretim akışlarının yeniden tanımlanması anlamına geldiğini vurguluyor. Bu çerçevede üretim yöntemleri ayrıntılı şekilde inceleniyor ve ihtiyaç duyulan alanlarda süreçler yeniden tasarlanıyor.

Projede ayrıca saha deneyiminin sisteme aktarılmasına özel önem veriliyor. İşçilerden formenlere, mühendislerden yöneticilere kadar üretim bilgi birikiminin sistem tasarımına dahil edilmesi hedefleniyor; böylece sahadaki deneyim dijital yapının bir parçası haline getirilecek ve kurumsal üretim hafızası oluşturulacak.

KARDEMİR, yerli mühendislik gücünü yeni nesil teknolojilerle birleştirerek üretim süreçlerinde dijitalleşme, izlenebilirlik ve veri odaklı karar alma yetkinliklerini geliştirmeyi sürdürecek. Şirketin açıklaması, bu dönüşümün kademeli ve kapsamlı bir uygulama planı dahilinde yürütüleceğini ve 2027 yılı ortalarına kadar geniş kapsamlı bir şekilde hayata geçirileceğini ortaya koyuyor.

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş (KARDEMİR), ÜRETİM SÜREÇLERİNİ SEVİYE 3 ÜRETİM YÖNETİM SİSTEMİ, GÖRÜNTÜ İŞLEME VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARIYLA DAHA BÜTÜNLEŞİK, İZLENEBİLİR VE VERİ ODAKLI BİR YAPIYA TAŞIYOR.