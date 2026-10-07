Dolar 49,1917 +0,03%
Euro 55,1217 -0,40%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.541,76 -1,21%
EUR/USD 1,1203 -0,53%
Brent Petrol 100,42 -0,16%
--°

Kardeş tartışması sonucu oto galerici tüfekle yaralandı

Havza'da oto galeri işletmecisi N.K., kardeşi B.Y. tarafından kasık bölgesinden tüfekle vurularak yaralandı; ilk müdahale Havza Devlet Hastanesi'nde yapıldı ve ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kardeş tartışması sonucu oto galerici tüfekle yaralandı

Havza'da silahlı saldırı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen olayda, bir kardeşin diğerini tüfekle vurduğu öğrenildi. Olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, oto galeri işletmecisi N.K. ile kardeşi B.Y. arasında çıkan tartışma sonucu N.K., kasık bölgesinden tüfekle vuruldu. Silah sesi üzerine çevredeki esnaf ve komşuları olay yerine koştu; yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı N.K., çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla önce Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumu nedeniyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından şüpheli B.Y., Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve adli işlemler ile sağlık durumuna ilişkin detaylar yetkililerce değerlendiriliyor.

OTO GALERİ İŞLETMECİSİ N.K., KARDEŞİ B.Y. TARAFINDAN TÜFEKLE KASIK BÖLGESİNDEN VURULDU. SİLAH...

OTO GALERİ İŞLETMECİSİ N.K., KARDEŞİ B.Y. TARAFINDAN TÜFEKLE KASIK BÖLGESİNDEN VURULDU. SİLAH SESİNİ DUYAN ÇEVREDEKİ ESNAF VE KOMŞULARI, YARALANAN N.K.’NIN YARDIMINA KOŞTU. YARALI, ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖZEL ARAÇLA HAVZA DEVLET HASTANESİ’NE GÖTÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Amasra açıklarında 27 saattir iz bulunamayan madenci için geniş çaplı arama
images

Besni çevre yolunda yaya çarpması: Kurşunlu Camii önünde can kaybı
images

Adana trafiğinde gece kazası: dönüş yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüs...
images

Besni çevre yolunda karşıdan geçerken çarpılan yaya yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Besni çevre yolunda yaya çarpması: Kurşunlu Camii önünde can kaybı

Adana trafiğinde gece kazası: dönüş yapan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Besni çevre yolunda karşıdan geçerken çarpılan yaya yaşamını yitirdi

Galata'dan Gazze'ye destek: kule Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor