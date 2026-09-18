Kardeşler arasında çıkan silahlı kavga: 1 yaralı

Olayın gelişimi:

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kesecik Mahallesi'nde, aralarında anlaşmazlık bulunan U.O. ile kardeşi A.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve U.O., yanında bulunan silahla kardeşi A.O.'ya ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki bölgeyi kontrol altına aldı.

Sağlık durumu ve müdahale:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.O., ayaklarından yaralanmış olarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı ve olay yerinde güvenlik önlemlerini sürdürdü. Yetkililer, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve olayla ilgili ifadeler alınıyor.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE İKİ KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI TARTIŞMADA BİR KİŞİ BACAKLARINDAN YARALANDI.