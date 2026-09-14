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Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde süregelen arazi ve yol tartışması, Cemal Ç. ile kardeşi Ali Ç. arasında silahlı kavgaya dönüştü; bir kişi öldü, biri yaralandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı

Olayın detayları

Ordu'nun Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe Sokak'ta meydana gelen olayda, bir süredir arazi ve yol meselesi nedeniyle husumet bulunan kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Cemal Ç. (72) ile kardeşi Ali Ç. (67) evlerinin önünde yeniden sözlü anlaşmazlığa girdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında Cemal Ç. yanında bulunan silahla kardeşi Ali Ç.'ye peş peşe ateş etti. Olay yerinde bulunan Ali Ç.'nin oğlu Ümit Ç. de vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri Ali Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Ümit Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Ali Ç.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN ALİ ÇAPLAYAN EVİNİN ÖNÜNDE CANSIZ BEDENİ

OLAYDA HAYATINI KAYBEDEN ALİ ÇAPLAYAN EVİNİN ÖNÜNDE CANSIZ BEDENİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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