Kardeşliği güçlendirip terörü tüketmek: 86 milyonun kazandığı Türkiye vizyonu

Yozgat ziyaretinin gündemi ve temaslar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yozgat programına ilk olarak Valiliği ziyaret ederek başladığı temaslarında, Vali Mehmet Ali Özkan ile ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında, bakanlık hedeflerini ve önceliklerini kamuoyuyla paylaştı.

Işıkhan, toplantıda bakanlığının rolünü, dönüşüm sürecinde insan odaklı politikaların merkezinde yer almak olarak tanımladı. "Bizim meselemiz doğrudan kendi insanımız, kendi vatandaşımızdır. İşçimizdir, emekçimizdir, işverenimizdir, esnafımızdır, yaşlımızdır, gencimizdir, kadınımızdır" sözleriyle, sosyal ve çalışma politikalarının kapsamını özetledi.

üretim ve istihdam bağının güçlendirilmesi:

Bakan Işıkhan, önümüzdeki dönemde önceliklerinin arasında insan kaynağını güçlendirmek, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak ve mesleki eğitimi işgücü piyasasıyla daha yakın ilişkilendirmek olduğunu vurguladı. "Bizim görevimiz işsizlikle mücadele etmek, çalışanın hakkını korurken üretenin önünü açmak, istihdamı artırırken sosyal güvenliği güçlendirmek ve değişen dünyanın şartlarına uygun bir çalışma hayatını inşa etmektir," dedi.

Bakan, sözlerini üretim ve istihdam ilişkisine dair somut hedeflerle destekledi: mesleki eğitimin piyasa ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi, genç iş gücünün niteliklerinin artırılması ve işverenle çalışan arasındaki dengelerin güçlendirilmesi, bakanlığın temel yaklaşımı olarak öne çıktı.

terörsüz Türkiye vizyonu ve toplumsal sorumluluk:

Işıkhan, "Terörsüz Türkiye" hedefini sadece güvenlik kaygısıyla sınırlamayıp bunun aynı zamanda bir kardeşlik ve kalkınma meselesi olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Terörsüz Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır" ifadesini öne çıkararak, bu idealin tüm toplum kesimlerine sağlayacağı kazanımları vurguladı.

İşlenen temalarda bakan, terörün yıllarca ülkenin enerjisini ve kaynaklarını tükettiğini, kardeşliği hedef aldığını ve kalkınmanın önünde engel teşkil ettiğini hatırlattı. Yozgat'ın bu konuda duyarlılığına dikkat çekerek, "Bu topraklar, vatan söz konusu olduğunda bedel ödemekten hiçbir zaman geri durmamıştır" dedi ve şehitlerin, gazilerin hatırasına atıfta bulundu.

İşaret edilen temel sorumluluk ise birlik ve beraberliği güçlendirip enerjiyi kalkınmaya yönlendirmek olarak açıklandı. Bakan, "Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz" sözleriyle toplumsal uzlaşıya verilen önemi bir kez daha dile getirdi.

Bununla bağlantılı olarak Işıkhan, terörle mücadelenin ekonomik ve sosyal politikalarla eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini, toplumun bütün kesimlerinin fayda sağlayacağı bir kalkınma modelinin hedeflendiğini ifade etti.

bölgesel belirsizlikler ve Türkiye'nin güçlenme zorunluluğu:

Programda ekonomik büyüme ve bölgesel güvenlik dinamiklerine değinen bakan, yakın coğrafyamızdaki savaş ve krizlerin Türkiye için bir uyarı olduğunu söyledi. "Bugün dünyaya baktığımızda Türkiye’nin güçlü olmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu çok daha açık görüyoruz," diyerek, sürdürülebilir üretimin, istihdamın ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Işıkhan, Yozgat özelinde yapılacak çok iş olduğuna dair mesaj verirken, genel olarak ülke gündemine dönük hedefleri şöyle özetledi: üretimi ve istihdamı artırmak, ekonomiyi büyütmek, savunmayı güçlendirmek, çalışma hayatını geleceğe hazırlamak ve toplumsal birlikteliği muhafaza etmek. Bu alanların birbirini tamamladığı ve toplumsal refahın artırılmasında anahtar rol oynadığı ifade edildi.

Toplantı, bakanın hem yerel hem ulusal düzeydeki öncelikleri yeniden tanımlamasıyla son buldu; Işıkhan, Yozgat için planlanan adımların takip edileceğini ve bakanlık olarak insan odaklı, üretim merkezli politikaların sürdürüleceğini belirtti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, YOZGAT PROGRAMINDA İLK OLARAK VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ. BAKAN IŞIKHAN ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI.