Kardeşlik nişanesi: Bakü'nün kurtuluşu anıtı Ankara'da açıldı

Anma töreni ve anıt açılışı

Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı (TADİV) tarafından 'Bir Millet İki Devlet: 1918'de Kanla Mühürlenen Kardeşlik' temasıyla düzenlenen program, Kafkas İslam Ordusu Anıtı'nın açılışıyla başladı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, TADİV Başkanı Aygün Attar ve çok sayıda davetli katıldı.

Anıt töreni ve katılımcılar:

Açılışın ardından Şuşa Kongre Salonu'nda saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve program konuşmaları gerçekleştirildi. Tören, Kafkas İslam Ordusu Anıtı'nda şehit düşenlerin anılmasıyla devam etti; anma töreninde Nuri Paşa önderliğindeki Kafkas İslam Ordusu ile Azerbaycan millî kuvvetlerinin 15 Eylül 1918'deki mücadeleleri hatırlandı.

Tarihi vurgu ve mesajlar:

Bakan Güler, anıtın 108 yıl önce ortaya konulan kardeşlik, fedakârlık ve dayanışmayı hatırlattığını belirtti. 15 Eylül 1918'in Bakü'nün kurtuluşu bakımından yalnızca bir şehrin işgalden çıkarılması değil, Azerbaycan'ın egemenliğinin güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün tesis edilmesi açısından tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Güler, konuşmasında 1132 Türk askeri ile Azerbaycanlı şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Konuşmada ayrıca Kafkas İslam Ordusu'nun mirası ve birlik mesajı öne çıktı. Bakan Güler, 'Türkiye’nin gücü Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü de Türkiye’nin gücüdür' sözleriyle iki ülke arasındaki karşılıklı bağlılığa dikkat çekti.

Askerî iş birliği ve bölgeye yönelik değerlendirme:

Güler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin özellikle savunma ve güvenlik alanında derinleştiğini, personel eğitimleri, müşterek ve çok uluslu tatbikatlar, mayın temizleme çalışmaları, savunma sanayii projeleri ve teknoloji geliştirme gibi alanlarda geniş kapsamlı faaliyetlerin sürdüğünü anlattı. 1918'deki silah arkadaşlığı ruhunun günümüzde iki ülke ordularının birlikte çalışabilirliğinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Bakan ayrıca Vatan Muharebesi ve sonrasında yaşananların Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve kalkınma için tarihî bir fırsat sunduğunu vurguladı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın bir an önce tesis edilmesini temenni etti. Güler, yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması sürecine ve şanlı Azerbaycan ordusunun 44 günlük mücadeleyle elde edilen zaferine dikkat çekti; bugün Şuşa, Hankendi ve Karabağ'ın tamamında Azerbaycan bayrağının dalgalanmasının bölge için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Programın sonunda TADİV'in dijital koleksiyonu tanıtıldı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in onur konuşmasının ardından plaket takdimi yapıldı ve protokol üyelerinin salondan ayrılmasıyla tören sona erdi.

KAFKAS İSLAM ORDUSU VE AZERBAYCAN MİLLİ KUVVETLERİ'NİN 15 EYLÜL 1918'DE BAKÜ'NÜN KURTULUŞU UĞRUNA VERDİĞİ MÜCADELEDE ŞEHİT DÜŞENLER, ANKARA'DA DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.