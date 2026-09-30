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Kardeşlik üç köprüde buluştu: Schönebeck, Söke ve Mtskheta bir araya geldi

Schönebeck'te düzenlenen Üç Köprü Koşusu'na yaklaşık 700 sporcu katıldı; Söke ve Mtskheta temsilcileri 'Farklı yollar, aynı gelecek' mesajını paylaştı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kardeşlik üç köprüde buluştu: Schönebeck, Söke ve Mtskheta bir araya geldi

Kardeş şehirler Schönebeck'te sporla bir araya geldi

Almanya'nın Schönebeck (Elbe) kentinde gerçekleştirilen Üç Köprü Koşusu, yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Etkinlik yalnızca rekabet amaçlı olmayıp, farklı ülkeler ve kardeş kentler arasındaki bağların güçlendirilmesine hizmet etti.

Temsilciler ve katılımcılar:

Söke'yi organizasyonda Doç. Dr. Belgin Tarhan, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bora Tarhan ve Araştırma Görevlisi Dr. Burcu Demirdöven temsil etti. Schönebeck'in Gürcistan'daki kardeş şehri Mtskheta'dan Nana Kapanadze ve Giorgi Kvakhadze de etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin mesajı ve ilişkilerin önemi:

Organizasyonun ana teması olan "Farklı yollar, aynı gelecek", koşunun ruhunu yansıtarak katılımcılar arasında dayanışma ve kültürel paylaşımı öne çıkardı. Sporun, protokol ziyaretlerinin ötesine geçerek şehirler arası ilişkilerin canlı tutulmasında etkili bir araç olduğu ortaya kondu.

Etkinlik aynı zamanda Söke ile Schönebeck arasındaki 30 yıllık kardeş şehir ilişkisine dikkat çekti ve bu ilişkinin spor, kültür ve sosyal etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaştırılabileceğini gösterdi. Katılımcılar ve organizatörler, benzer etkinliklerin gelecekte de devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

SÖKELİLER SHONEBECK&#039;TE KOŞTU

SÖKELİLER SHONEBECK'TE KOŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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