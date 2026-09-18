Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kardeşlik ve kenetlenme vurgusuyla terörsüz Türkiye hedefi Kars'ta öne çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars 15. İl Kongresi'nde terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaparak iç birlik ve güçlü devlet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Kardeşlik ve kenetlenme vurgusuyla terörsüz Türkiye hedefi Kars'ta öne çıktı

MHP Kars 15. İl Kongresi başladı

Kongre, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığının 15. Olağan İl Kongresi olarak partililerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan teşekkülü ve selamlama konuşmaları yapıldı. Mevcut il başkanı Ali Okyay, il başkanlığı seçimine tek aday olarak katıldı; kongreye AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da katılarak destek verdi.

Sadir Durmaz'ın Kars vurgusu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, konuşmasında partinin ve hükümetin gündeminde yer alan "Terörsüz Türkiye" hedefinin Kars özelinde ayrı bir derinlik taşıdığını belirtti. Durmaz, Kars'ın terör, istikrarsızlık ve bölgesel çatışmaların etkilerini çok iyi bilen bir şehir olduğunu ifade etti ve bu yüzden hedefin burada daha anlamlı olduğunu söyledi.

Durmaz, hedefi tanımlarken şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye, yıllardır milletimizin evlatlarının canlarına kasteden, anaların yüreğine ateş düşüren, ülkemizin kaynaklarını tüketen ve emperyalist hesapların taşeronluğunu yapan terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarmak iradesidir."

Güçlü devlet ve iç birlik mesajı:

Dünyada ve bölgede artan sorunlara dikkat çeken Durmaz, Türkiye'nin güçlü olmasının bir tercih değil, bir mecburiyet olduğunu vurguladı. Bölgedeki çatışma ortamına işaret eden Durmaz, bu koşullarda güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında etnik ve mezhep temelli tuzaklara karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Durmaz, insanların bin yıldır aynı toprak üzerinde birlikte yaşamış olmasının korunması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede "Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir" diyerek iç dayanışmanın altını çizdi.

Durmaz ayrıca Cumhur İttifakı hedeflerine de atıf yaparak, "Bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Ve daha güçlü, daha güvenli, daha müreffeh bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre süreci ve beklentiler:

Kongrede ilk selamlama konuşmalarını İl Başkanı Ali Okyay ile Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger gerçekleştirdi. Okyay'ın tek aday olarak girdiği seçim sürecinin ardından teşkilatın yeni dönem yönetimi belirlenecek; kongre siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla devam ediyor.

Konuşmalar ve selamlama turunun ardından parti içi süreçler ve yeni yönetimin şekillendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kongrede öne çıkan ana tema, terörle mücadele hedefi ile birlikte toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusu oldu.

Kongrede dile getirilen mesajlar, hem Kars özelinde hem de ülke genelinde güvenlik, birlik ve kalkınma hedeflerinin karşılıklı destekle ilerletilmesi gerektiğine işaret ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: &quot;Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi
images

Yeni Muratağa, Atlılar ve Sandallar müzesi açıldı, şehitlerin mirası yaşatılacak
images

Müze açılışında Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihi isimleriyle anılmalı
images

Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü