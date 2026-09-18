Kardeşlik ve kenetlenme vurgusuyla terörsüz Türkiye hedefi Kars'ta öne çıktı

MHP Kars 15. İl Kongresi başladı

Kongre, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığının 15. Olağan İl Kongresi olarak partililerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan teşekkülü ve selamlama konuşmaları yapıldı. Mevcut il başkanı Ali Okyay, il başkanlığı seçimine tek aday olarak katıldı; kongreye AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da katılarak destek verdi.

Sadir Durmaz'ın Kars vurgusu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, konuşmasında partinin ve hükümetin gündeminde yer alan "Terörsüz Türkiye" hedefinin Kars özelinde ayrı bir derinlik taşıdığını belirtti. Durmaz, Kars'ın terör, istikrarsızlık ve bölgesel çatışmaların etkilerini çok iyi bilen bir şehir olduğunu ifade etti ve bu yüzden hedefin burada daha anlamlı olduğunu söyledi.

Durmaz, hedefi tanımlarken şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye, yıllardır milletimizin evlatlarının canlarına kasteden, anaların yüreğine ateş düşüren, ülkemizin kaynaklarını tüketen ve emperyalist hesapların taşeronluğunu yapan terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarmak iradesidir."

Güçlü devlet ve iç birlik mesajı:

Dünyada ve bölgede artan sorunlara dikkat çeken Durmaz, Türkiye'nin güçlü olmasının bir tercih değil, bir mecburiyet olduğunu vurguladı. Bölgedeki çatışma ortamına işaret eden Durmaz, bu koşullarda güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında etnik ve mezhep temelli tuzaklara karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Durmaz, insanların bin yıldır aynı toprak üzerinde birlikte yaşamış olmasının korunması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede "Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir" diyerek iç dayanışmanın altını çizdi.

Durmaz ayrıca Cumhur İttifakı hedeflerine de atıf yaparak, "Bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Ve daha güçlü, daha güvenli, daha müreffeh bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre süreci ve beklentiler:

Kongrede ilk selamlama konuşmalarını İl Başkanı Ali Okyay ile Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger gerçekleştirdi. Okyay'ın tek aday olarak girdiği seçim sürecinin ardından teşkilatın yeni dönem yönetimi belirlenecek; kongre siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla devam ediyor.

Konuşmalar ve selamlama turunun ardından parti içi süreçler ve yeni yönetimin şekillendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kongrede öne çıkan ana tema, terörle mücadele hedefi ile birlikte toplumsal birlik ve kardeşlik vurgusu oldu.

Kongrede dile getirilen mesajlar, hem Kars özelinde hem de ülke genelinde güvenlik, birlik ve kalkınma hedeflerinin karşılıklı destekle ilerletilmesi gerektiğine işaret ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir"