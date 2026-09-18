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Kardeşlikle yürüdüler: Kastamonu’da gaziler günü korteji

Kastamonu’da 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü'nde gaziler, jandarma komandoları, protokol ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kardeşlikle yürüdüler: Kastamonu’da gaziler günü korteji

Kortej saraçlar mahallesinden cumhuriyet meydanı’na yürüdü

Kastamonu’da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü"nde gaziler, jandarma komandoları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Saraçlar Mahallesi Olukbaşı mevkiinde toplanan kalabalık, kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar ilerledi. Yürüyüş boyunca katılımcılar marşlar söyleyip, gazilerin fedakarlıkları ve vatan uğruna verdikleri mücadeleye dikkat çekti.

Yürüyüşte öne çıkan görüntüler:

Jandarma komandoların taşıdığı büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteri korteje ayrı bir görsellik kattı. Kaldırımlardaki vatandaşlar yürüyüşe katılanları alkışlarla karşıladı. Etkinlik boyunca birlik ve dayanışma vurgusu ön plandaydı; katılımcılar hem gazilere saygı gösterdi hem de milli değerlere bağlılıklarını gösterdi.

Yetkililerin mesajları ve teşekkürler:

Yürüyüşte konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, "Programlar Kastamonumuzda güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün yürüyüş yapıyoruz, yarın da yine programlar devam edecek. Onların emekleri, vatan için yaptıkları asla ödenmez. Bir bedeli de yok. Her zaman biz de onların yanlarındayız, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ise törendeki konuşmasında, "Vatanımızın her karış toprağını gazilerimize, şehitlerimize borçluyuz. Bugün kısa bir yürüyüş oldu. Yarın da inşallah programımızı tamamlayacağız. Onlara olan minnetimizi, şükranımızı göstermeye çalışacağız. Ben başta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Mahmutoğlu da günün anlamına değinerek, "19 Eylül’de inşallah Gaziler Günümüzü kutlayacağız. Bu vesileyle de bütün arkadaşlarımızın Gaziler Günü’nü kutlarım. Bu yürüyüşler hoşumuza gidiyor. Geçen sene 19 Eylül’de yürünmüştü. Bu yıl da arkadaşlarla beraber yürüdük. Valimiz var, milletvekilimiz var, komutanlarımız var. Askerlerle beraber yürüyünce daha hoş oldu, daha anlamı büyük oldu" sözleriyle duygularını paylaştı.

Yürüyüş, katılımcıların alkışları ve marşlarla sonlandırılırken, etkinlik kapsamında yapılacak diğer programların da takip edileceği bildirildi.

KASTAMONU’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN “KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK...

KASTAMONU’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN “KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ”, KOMANDOLARINDA KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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