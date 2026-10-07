Karekodla teyit: Kahramanmaraş'ta gıda denetimleri yoğunlaşıyor

denetimler ve hedefleri:

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kent genelinde gıda işletmelerindeki denetimlerin titizlikle sürdüğünü açıkladı. Yapılan kontrollerin temel amacı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini temin etmek olarak belirtildi.

tüketici doğrulama imkânı:

Vatandaşların satın aldıkları gıda ürünlerinin güvenilirliğini kontrol edebilmesi için işletmelerde bulunan karekod uygulamasından yararlanabileceği bildirildi.

şikayet ve bildirim kanalları:

Gıda ürünleriyle ilgili ihbar, şikayet ve görüşlerin ALO 174 Gıda Hattı ile Gıda Kontrol Mobil Uygulaması üzerinden bakanlığa iletilebileceği ifade edildi.

Yetkililer, denetimlerin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşların şüphe durumlarında belirtilen kanalları kullanmasını tavsiye etti.

KAHRAMANMARAŞ'TA, VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA KENT GENELİNDEKİ GIDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR