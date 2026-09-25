Karga sahil yolunda cevizi taşın altına saklayarak şaşırttı

Karga sahil yolunda cevizi taşın altına sakladı

Van Sahil Yolu'nda kaydedilen görüntüler, bir karganın sıra dışı davranışını gösterdi. Gagasındaki cevizi kırmak için alışılagelmiş yöntemleri tercih etmeyen kuş, çevreyi kontrol ettikten sonra yiyeceğini yol kenarındaki bir taşın altına itinayla sakladı.

görüntülerin gösterdikleri:

Gözlemciler, karganın normalde cevizi yüksekten bırakma veya araç trafiğini kullanma gibi stratejiler yerine daha tedbirli bir seçim yaptığını belirtti. Bu tutum, kargaların problem çözme yetenekleri ve hafızalarıyla ilgili bilinen özellikleriyle örtüşüyor.

Kuşun hareketi, besini hemen tüketmektense daha güvenli bir anı bekleme veya daha sonra geri alma amacı taşıyor olarak değerlendirildi. Bu tür saklama davranışları, kargaların çevresel koşulları değerlendirme ve geleceğe yönelik plan yapma kapasitesine işaret ediyor.

çevrenin tepkisi:

Olayı izleyen vatandaşlar, karganın davranışını tebessümle karşıladı. Görüntüler, doğadaki küçük akıllı davranışların şehir hayatında da sıkça görülebileceğini hatırlattı. Kargaların zekâsı bir kez daha halkın dikkatini çekti.

Kaydedilen anlar, doğadaki gözlemler ve gündelik yaşam arasındaki beklenmedik karşılaşmalara örnek teşkil etti. Van Sahil Yolu’nda görülen bu basit ama anlamlı davranış, izleyenlere hayvan davranışlarına dair yeni bir bakış sundu.

VAN SAHİL YOLUNDA GÖRÜNTÜLENEN BİR KARGA, ZEKÂSIYLA YİNE ŞAŞIRTTI. AĞZINA ALDIĞI CEVİZİ KIRMAK YERİNE FARKLI BİR YÖNTEM DENEYEREK YOL KENARINDAKİ BİR TAŞIN ALTINA İTİNAYLA SAKLADI.