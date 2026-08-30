Kargapazarı Dağı'nda hava radar yolu sıcak asfaltla güçlendiriliyor

Kargapazarı Dağı'nda yol çalışmaları tamamlanma aşamasında

Erzurum’un Yakutiye ilçesi sınırları içindeki, 3.216 metre rakımlı Hava Radar Mevzi Komutanlığına ulaşımı sağlayan yolun zirve bölümünde yürütülen bitümlü sıcak asfalt çalışmaları sona yaklaşırken, proje ekibi kalan son işleri tamamlamak üzere sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmanın kapsamı ve teknik ayrıntılar:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kapsamında yürütülen Güvenlik Yolları Projesi çerçevesinde, çalışmaları Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale etti. Sözleşme 31 Temmuz 2026 tarihinde imzalandıktan sonra sahadaki uygulama hızla başladı. Zirve kısmından aşağıya doğru yaklaşık 5.300 metre uzunluğunda bir güzergahta yürütülen iyileştirmelerde öncelikle yol kenarı kanalları temizlendi ve virajlarda genişletme yapıldı.

Yol platform genişliği, virajlı kesimlerde önceden ortalama 7 metre iken 10–12 metreye kadar çıkarıldı. Onarım gerektiren bölümlerde altyapı malzemesi ve plent-miks temel (PMT) ile güçlendirme uygulandı. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bitümlü temel imalatı yaklaşık 7 santimetre kalınlığında yapıldı; üzerine ise 8 santimetre binder tabakası serildi. Çalışmaların öngörülen asfalt kullanımı yaklaşık 37 bin metrekarelik alana karşılık 12 bin ton asfalt malzemesi olarak planlandı.

Güvenlik önlemleri ve takvim:

Asfalt imalatlarının tamamlanmasının ardından, yolun risk teşkil eden bölümlerine yaklaşık 2.450 metre otokorkuluk yerleştirilecek. Proje tamamlandığında yolun küresel kullanıma hazır hale gelmesi ve kış şartlarında güvenli ulaşımın sağlanması hedefleniyor. Çalışmanın toplam maliyeti yaklaşık 45 milyon 350 bin TL olarak bildirildi ve hizmete alınma planı Eylül ayının ilk haftası olarak açıklandı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son aşamada olduğunu ifade etti ve saha ekibine teşekkür etti. Vali Baruş, sahadaki çalışmayla ilgili olarak, "Şu anda tamamen bitim aşamasına geldi. Çok az bir işimiz kaldı." sözlerini kullandı.

Kış şartlarına hazırlık ve personel güvenliği:

Vali Baruş, Kargapazarı Dağı'nda kış şartlarının sert geçtiğine dikkat çekerek, yenileme çalışmalarıyla özellikle yoğun kar yağışı ve zorlu kış koşullarında Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan askerî personelin güvenli ulaşıma kavuşmasının amaçlandığını vurguladı. Yol standardının iyileştirilmesiyle birlikte sürüş güvenliği, kar temizleme ve trafik yönetimi olanaklarının da daha verimli kullanılacağı belirtildi.

Yolun sıcak asfalt kaplı diğer bölümlerinde de üst tabaka yenileme çalışmalarının sürdürüleceği, kalan işlerin kısa sürede tamamlanacağı ve proje paydaşlarına teşekkür edildiği bildirildi. Çalışmaya verdikleri destek nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye de teşekkür edildi.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE, 3 BİN 216 METRE RAKIMDA BULUNAN HAVA RADAR MEVZİ KOMUTANLIĞI’NA ULAŞIMI SAĞLAYAN YOLUN 5 BİN 300 METRELİK ZİRVE KISMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİTÜMLÜ SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ.