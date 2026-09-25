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Karında hızla büyüyen 15 kilogramlık yumurtalık kitlesi çıkarıldı

Malatya'da karın ağrısı ve hızla şişkinlikle gelen hastadan, sol yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 15 kilogram ve 40 cm büyüklüğündeki kitle çıkarıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Karında hızla büyüyen 15 kilogramlık yumurtalık kitlesi çıkarıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis ve yönlendirme

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne karın ağrısı ve kısa zamanda belirginleşen şişkinlik şikâyetiyle başvuran Fatma Avşar'ın yapılan tetkiklerinde karın boşluğunu dolduran büyük bir kitle saptandı. Muayene ve görüntüleme sonuçlarına göre kitlenin sol yumurtalıktan kaynaklandığı değerlendirildi.

Kliniğin yürüttüğü değerlendirmelerde hastanın belirtilerinin yaklaşık 1-1,5 aylık bir dönemde başladığı, karın içinde hızla genişleyen lezyon nedeniyle akciğerler üzerinde bası bulguları oluştuğu tespit edildi. Bu nedenlerle cerrahi müdahale kararı alındı.

Operasyon ve cerrahi bulgular:

Gerçekleştirilen operasyonda, ön tanılarda beklenenden daha büyük bir kitle ile karşılaşıldı. Cerrahi sırasında kitle ölçüldüğünde 40 santimetrenin üzerinde büyüklükte ve yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Kitle eksize edilerek patolojik incelemeye gönderildi ve operasyon sırasında karın içindeki diğer organlar ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Operasyon esnasında çevre organların korunmasına özen gösterildi ve cerrahi planlama bu doğrultuda uygulandı. Hastanın ameliyatı planlandığı şekilde tamamlandı; kesin tanının patoloji raporuyla netleşeceği belirtildi.

Uzman uyarısı ve dikkat edilmesi gereken belirtiler:

Prof. Dr. Engin Yıldırım (Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı), yumurtalık kaynaklı kitlelerin nadir olmakla birlikte kısa süre içinde ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti. Yıldırım, hızlı büyüyen kitlelerin bası semptomlarına yol açabileceğini ve bazen yalnızca karında şişkinlik ile kendini gösterebileceğini vurguladı.

Uzman, özellikle hızlı büyüme gösteren, karında belirgin şişlik oluşturan ve menopoz sonrasında ortaya çıkan kitlelerin ileri değerlendirme gerektirdiğini belirterek, benzer yakınmaları olan kişilerin gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini hatırlattı.

Bu vaka, yumurtalık kitlelerinin erken dönemde değerlendirilmesinin önemini ve multidisipliner yaklaşımın cerrahi süreçteki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Kesin tanı için beklenen patoloji sonuçları, tedavi ve takip planını belirleyecek.

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NDE KARIN AĞRISI VE ŞİŞKİNLİK ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN...

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE KARIN AĞRISI VE ŞİŞKİNLİK ŞİKAYETLERİYLE BAŞVURAN HASTANIN, SOL YUMURTALIĞINDAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN VE 40 SANTİMETRENİN ÜZERİNDE BÜYÜKLÜĞE ULAŞAN YAKLAŞIK 15 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KİTLE BAŞARILI BİR OPERASYONLA ÇIKARILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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