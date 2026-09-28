Kariyer ve kampüs yaşamına ilk adım: KBÜ oryantasyon dönemini başlattı

KBÜ'de oryantasyon programlarıyla yeni eğitim yılına geçiş

Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başlayan yeni öğrencilere yönelik oryantasyon programlarını başlattı. Etkinlikler, öğrencilerin üniversite yaşamına hızlı ve bilinçli uyum sağlamaları amacıyla planlandı ve akademik süreçlerden kariyer fırsatlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi verdi.

Programların kapsamı ve düzenlendiği yerler

Oturumlar 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu ile Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Organizasyon, Öğrenci Koordinatörlüğü ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde yürütüldü ve İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik üç ayrı oturum şeklinde düzenlendi.

Rehberlik, kariyer ve sosyal uyum odakları

Öğrenci Koordinatörü ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, KBÜ'nün "Bilim merkezli, öğrenci dostu üniversite" vizyonunu öğrencilere aktardı. Aydan, dört yıllık lisans eğitiminin yalnızca diploma süreci olmadığını, mezuniyet sonrası istihdamda avantaj sağlayacak niteliklerin kazanılmasında rehberlik ve yönlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Aydan, doğada kendi imkanlarıyla tutunmaya çalışan fidanlara benzettiği öğrencilere destek sağlanmadığında karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekti ve Öğrenci Koordinatörlüğü'nün bu süreçte rehberlik eden birim olduğuna işaret etti.

Birim sunumları ve uygulamalı imkanlar

Programlarda ayrıca akran danışmanlığı, ÜNİDES projeleri, öğrenci kulüpleri, sosyal ve kültürel uyum faaliyetleri ile öğrenci memnuniyet anketleri hakkında bilgi paylaşıldı. Karabük Üniversitesi Öğrenci Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma Yıldırım ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül birimlerinin yürüttüğü çalışmalar ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında detaylı sunum yaptı.

Yıldırım ve Tankül, öğrencilerin kampüs yaşamı, kariyer planlaması, staj imkanları ve sosyal uyum süreçlerine dair gelen soruları yanıtlayarak akademik ve idari konularda destek mekanizmalarını anlattı. Oryantasyonlar, yeni eğitim ortamlarına uyumu kolaylaştırmayı ve öğrencilerin akademik, sosyal ve kariyer imkanlarından haberdar olmasını sağlamayı hedefliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLAYAN YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK SÜREÇ