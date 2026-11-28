BEUN Bilim Kafe’de kariyer planlaması odaklı söyleşi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde kurulan Bilim İletişim Ofisi çatısı altındaki BEUN Bilim Kafe etkinlikleri, 3. Kariyer Zirvesi kapsamında "Üniversiteden iş hayatına: Kariyer planlaması" başlıklı bir söyleşiyle sürdü. Moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişim Ofis Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yağmur Atalay’ın üstlendiği programda, BEUN Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide, gençlerin üniversite yıllarından başlayarak kariyerlerine yön vermeleri, bireysel yetkinliklerini keşfetmeleri ve profesyonel hayata hazırlanma stratejileri detaylı biçimde tartışıldı. Program kapsamında hem bireysel gelişim hem de işveren beklentilerine dair değerlendirmelere geniş yer verildi.

Kariyer planlamasının üniversitedeki yeri:

Söyleşinin ilk bölümünde, kariyer planlamasının yalnızca mezuniyet sonrasına bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Üniversitenin ilk yıllarından itibaren öğrencilere yönelim, deneyim ve mentorluk fırsatlarıyla çok yönlü bir gelişim imkânı sağlanmasının önemi ele alındı. Konuşmada, öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü yönlerini ve kişisel eğilimlerini tanımalarının kariyer tercihlerini daha bilinçli hale getireceği belirtildi.

Panelde ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası hangi alanlarda çalışmak istediklerine ilişkin kararsızlıklarını gidermeye yönelik yöntemler tartışıldı. Öğrencilerin mesleki yönelimlerini keşfetmelerinde kişilik envanterleri ve pratik deneyimlerin (staj, proje, gönüllülük) belirleyici olduğu görüşü paylaşıldı.

İşveren beklentileri ve üniversitenin rolü:

Kariyer Zirvesi kapsamında sektör temsilcilerinin de yer aldığı oturumlarda, işverenlerin genç yeteneklerden beklentileri masaya yatırıldı. Değişen iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda gençlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerinde duruldu. Üniversite dönemi boyunca öğrencilerin sektörün beklentilerini tanımaları ve buna göre deneyim kazanmaları kariyer gelişimi açısından önemsendi.

Doç. Dr. Seda Tapdık etkinlikte, Kariyer Merkezi’nin rolünü şu sözlerle özetledi: "Kariyer planlamasında öğrencilerimizin öncelikle kendilerini tanımalarını önemsiyoruz. Kişilik envanterleri aracılığıyla öğrencilerimizin bireysel özelliklerini, güçlü yönlerini ve çalışma eğilimlerini keşfetmelerine destek oluyoruz." Bu yaklaşımın, öğrenciler ile sektör arasındaki uyumu güçlendirerek daha bilinçli kariyer tercihleri yapılmasını sağladığı vurgulandı.

Tapdık ayrıca, zirvenin sunduğu uygulamalı fırsatlara dikkat çekti: "Özellikle mülakat simülasyonları sayesinde öğrencilerimize gerçek bir iş görüşmesinde karşılaşabilecekleri süreçleri deneyimleme fırsatı sunuyoruz." Bu tür uygulamaların mezuniyet öncesi öğrencilere özgüven ve pratik beceri kazandırmada etkili olduğu belirtildi.

Söyleşi, gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, kariyer hedeflerini bilinçli belirlemeleri ve üniversite yıllarını mesleki gelişim açısından etkin kullanmaları gerektiği mesajıyla sona erdi. Etkinlik, üniversite ile sektör arasında doğrudan etkileşim sağlayarak katılımcı öğrencilerin kariyer farkındalığını artırmayı amaçladı.

BEUN BİLİM KAFE’DE ÜNİVERSİTEDEN İŞ HAYATINA KARİYER YOLCULUĞU KONUŞULDU