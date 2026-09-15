Dolar 48,6365 +0,03%
Euro 56,1437 +0,01%
Bist 13.999,39 -1,66%
Altın Gram 6.741,26 -0,94%
EUR/USD 1,1538 -0,16%
Brent Petrol 102,72 +1,71%
--°

Kariyerini noktaladı: Ceyhun Gülselam kramponlarını asıyor

Bayern Münih altyapısından yetişen 38 yaşındaki Ceyhun Gülselam, son olarak Altay'da oynadı; sözleşme yenilenmeyince profesyonel futbolu bıraktığını açıkladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kariyerini noktaladı: Ceyhun Gülselam kramponlarını asıyor

Kariyerin sonu:

38 yaşındaki Ceyhun Gülselam, yeni sezon öncesinde Altay ile sözleşmesini yenilemeyerek profesyonel futbol kariyerini noktaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak siyah-beyazlı ekibin formasını terleten tecrübeli isim, futbol hayatına nokta koyduğunu takipçileriyle paylaştı.

yolculuğun durakları:

Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan Gülselam, profesyonel olarak ilk olarak Unterhaching forması giydi. Ardından kariyeri; Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Kardemir Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve son olarak Altay şeklinde devam etti. Bu süre içinde hem Türkiye'de hem Almanya'da forma giyen oyuncu, milli takım seviyesinde de görev alma gururunu yaşadı.

veda mesajının satır başları:

Gülselam paylaşımında, formalar, şehirler, statlar ve takım arkadaşlarının değişse de geride bırakılanların sadece oynanan maçlar olmadığını vurguladı. Futbolun kendisine yalnızca meslek değil, aynı zamanda dostluklar, hatıralar ve hayat boyu sürecek ilişkiler bıraktığını ifade etti.

Paylaşımında 'Kramponlarımı bırakma zamanı' diyerek vedasını ilan eden Gülselam, kazandığı ve kaybettiği anları, sevincini ve üzüntülerini samimi bir dille anlattı. Takım arkadaşlarına, hocalarına, kulüp çalışanlarına ve tribünlerden ses veren taraftarlara teşekkürlerini iletti.

Son olarak aileye ayrı bir parantez açan tecrübeli futbolcu, tüm yıllar boyunca yanında olan aile bireylerine en büyük şükranını sundu. Gülselam, ektiği izlerin kendisi için en büyük ödül olduğunu belirterek veda mesajını noktaladı.

Ceyhun Gülselam'ın futbol sahalarına veda etmesiyle birlikte uzun süreli bir kariyer sona erdi; futbol camiası tecrübeli isme emekleri için teşekkür ederken, Gülselam yeni döneme ailesi ve hatıralarıyla birlikte geçiş yapmayı tercih etti.

SON OLARAK ALTAY FORMASI GİYEN 38 YAŞINDAKİ CEYHUN GÜLSELAM, YENİ SEZON ÖNCESİNDE SÖZLEŞME...

SON OLARAK ALTAY FORMASI GİYEN 38 YAŞINDAKİ CEYHUN GÜLSELAM, YENİ SEZON ÖNCESİNDE SÖZLEŞME YENİLEMEYEREK PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİNİ NOKTALADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserili badmintoncular Hatay'da kürsüye çıktı
images

Sinop'ta gençlerin bayrak yarışı Atatürk'ün 98. yılına renk kattı
images

Kırklareli'den olimpiyat pistine: 16 yaşındaki judocunun hedefi dünya şampiyonlu...
images

Aliağa FK'de disiplin ve hücum isteği iki galibiyete taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emekli polislerden Kartaltepe öğrencilerine eğitim desteği

Vali Çağatay’dan genç yıldızlara moral ve hediye

Karabük'te mahalle mahalle ulaşım ağı yenileniyor

Kayserili badmintoncular Hatay'da kürsüye çıktı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi