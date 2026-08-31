Karkamış'ta Arıkdere içme suyu hattı 5 bin kişinin ihtiyacını karşıladı

Projenin mimarisi ve kapsamı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Arıkdere İçme Suyu Projesi'ni Karkamış'ta yerinde inceledi. Proje toplam 60 milyon TL yatırımla tamamlandı; Fırat Nehri'nden temin edilen suyu kırsal mahallelere taşımak için 250 milimetre çapında duktil borularla 16,5 kilometrelik hat döşendi.

İlk etapla Alagöz, Arıkdere, Akçaköy, Öncüler, Türkyurdu, Büyükeşme ve Küçükeşme mahalleleri sisteme bağlandı. Çalışmayla 5 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılandı ve bölgedeki yaz dönemine bağlı su sıkıntısına kalıcı çözüm hedeflendi.

İkinci etap ve beklenen etki:

Projenin ikinci etabı için çalışmalar başlatıldı; tamamlandığında Çiftlik, Ayyıldız, Balaban ve Alaçalı mahalleleri de Fırat'tan sağlanan içme suyuna erişecek. Yetkililer, ikinci etabın devreye girmesiyle kırsal alanlarda su temininin daha geniş bir alana yayılacağını ve yaşam kalitesinin artacağını vurguluyor.

Yerel yöneticilerin değerlendirmesi:

Başkan Şahin proje alanında Elimizde çok büyük bir hazinemiz var; Fırat. Biz Fırat’ın çocuklarıyız dedi ve Barak Ovası'nda içme suyu ihtiyacının yanı sıra sulanabilir arazi oranını artırma hedeflerine işaret etti. Şahin, Ankara'daki temasların sürdüğünü belirterek bölgenin yeşil ekonomi potansiyeline ve istihdam imkanlarına dikkat çekti.

Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, projenin birçok mahallenin uzun süredir yaşadığı su sorununu sona erdirdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel de 5 bin nüfusu ilgilendiren sorunun çözülmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve projenin devamında diğer köylere de su sağlanacağının altını çizdi.

Arıkdere Mahalle Muhtarı Kemal İnal ile Akçaköy Mahalle Muhtarı Salman İnal proje nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi, başta Başkan Şahin olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Yerel yönetim temsilcileri, projenin hem içme suyu ihtiyacını giderdiğini hem de tarımsal üretim ve yerel istihdama olumlu katkı yapacağını belirtti.

Hizmete alınan Arıkdere İçme Suyu Projesi, Karkamış kırsalında özellikle yaz aylarında tekrarlayan su sıkıntısına yönelik kalıcı bir çözüm sunuyor; yetkililer ikinci etabın tamamlanmasıyla projenin etkisinin daha da yayılacağını ifade ediyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, KARKAMIŞ’TA HİZMETE ALINAN VE 5 BİN KİŞİNİN YARARLANDIĞI ARIKDERE İÇME SUYU PROJESİ’Nİ YERİNDE İNCELEDİ.