Karla örtülü Çıkrıkdüzü'nde 109 yıllık Harşit savunması anıldı

Çıkrıkdüzü Yaylası'nda anma töreni

Birinci Dünya Savaşı’nın Kafkas Cephesi’ndeki Harşit Savunması’nın 109. yıl dönümü, Çıkrıkdüzü Yaylası’nda düzenlenen anma programıyla yâd edildi. Kar yağışı nedeniyle geleneksel zafer yürüyüşü gerçekleştirilemedi; program ailelerin, kamu görevlilerinin ve vatandaşların katılımıyla tören niteliğinde sürdü ve kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

katılım ve törenin ayrıntıları:

Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane ve Giresun illerinin il, ilçe ve belde belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; edilen duaların ardından askerler Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan askeri kıyafetlerle hazır bulundu.

konuşmalar ve Kabaktepe'nin önemi:

Orgeneral Metin Tokel, konuşmasında Harşit Savunması’nın Millî Mücadele tarihindeki önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Birinci Dünya Savaşı’nın son cepheleri olarak kabul ettiğimiz bu hatta düşman yaklaşık iki sene boyunca tutuldu. Ardından bu coğrafyada yaptığımız taarruzlarla bu vatan topraklarını tekrar vatan yaptık. Onlar vatanları vatan olsun diye her şeylerinden vazgeçtiler. Bugün bizler burada biraz karlı havada onları yâd edeceğiz. Hepsinin mekânları cennet olsun."

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya ise Harşit Savunması’nın dönüm noktalarından biri olan Kabaktepe taarruzunun anlamına vurgu yaptı: "Sarıkamış’ta başlayan umutsuzluk, karamsarlık ve özgüven kaybının son bulduğu, Harşit Nehri’nin doğduğu topraklardayız. Güvende Yaylası, Osmanlı Türk askerlerinin siperlerinin bulunduğu yer. Bundan 109 yıl önce, 7-8 Kasım gecesi, bu kış gününde askerlerimiz yarı aç, yarı çıplak, ayaklarında belki çarıkları eksik şekilde Kabaktepe’ye taarruz yapıyor ve düşman askerlerinden ilk kez geri toprak alarak karşı taarruzu başlatıyor. Dolayısıyla Kabaktepe, Harşit Zaferi açısından önemli stratejik noktalardan biridir."

Anma programı, günün anlam ve önemine yönelik düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve vatandaşlara ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI KAFKAS CEPHESİ'NDE YAŞANAN HARŞİT SAVUNMASI'NIN 109. YIL DÖNÜMÜ, ÇIKRIKDÜZÜ YAYLASI'NDA DÜZENLENEN ANMA PROGRAMIYLA YÂD EDİLDİ.