Karpuzlu Abak Mahallesi'nde kamyonet takla attı, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Karpuzlu Abak Mahallesi'nde kaza:
Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Abak Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada, 42 ASB 584 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı öğrenildi. Olayda üç kişi yaralandı.
Müdahale ve tahliye:
Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç içinde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulanlarla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor:
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
KARPUZLU’DA KAMYONET TAKLA ATTI: 3 YARALI
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