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Karpuzlu Abak Mahallesi'nde kamyonet takla attı, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Karpuzlu Abak Mahallesi'nde 42 ASB 584 plakalı kamyonetin takla atması sonucu üç kişi yaralandı; itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karpuzlu Abak Mahallesi'nde kamyonet takla attı, üç kişi hastaneye kaldırıldı

Karpuzlu Abak Mahallesi'nde kaza:

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Abak Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada, 42 ASB 584 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attığı öğrenildi. Olayda üç kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç içinde bulunan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulanlarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KARPUZLU’DA KAMYONET TAKLA ATTI: 3 YARALI

KARPUZLU’DA KAMYONET TAKLA ATTI: 3 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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