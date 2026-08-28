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Karpuzlu'da rüzgarla yayılan zeytinlik yangını itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

Karpuzlu’da bir ev bahçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karpuzlu'da rüzgarla yayılan zeytinlik yangını itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Olay, Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Abak Mahallesi Dip Abak mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin bahçe bölümünde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgârın etkisiyle alevler ve duman kısa sürede yayıldı; çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, yangın evin yakınındaki alanlara sıçramadan söndürüldü.

bölgede soğutma ve güvenlik çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra alevlerin tekrar tutuşmaması için soğutma çalışması yürütüyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, çevrede yaşayanlara da olası tehlikelere karşı uyarıda bulunuldu. Yetkililer yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

AYDIN&#039;IN KARPUZLU İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARLA GENİŞ...

AYDIN'IN KARPUZLU İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARLA GENİŞ ALANA YAYILAN YANGIN, İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ, BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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