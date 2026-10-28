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Kars 36 Spor kupaya veda etti: Antalyaspor tur biletini aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kars 36 Spor, Kars Atletizm Çim Sahası'nda Antalyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti; temsilci ligde devam edecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kars 36 Spor kupaya veda etti: Antalyaspor tur biletini aldı

maç özeti:

Ziraat Türkiye Kupası 3. turu kapsamında Kars 36 Spor ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Antalyaspor, Kars Atletizm Çim Sahası'nda karşılaştı. Maçı Muğla Bölgesi hakemlerinden Tayfun Sarı yönetti ve karşılaşma Karslı taraftarların yoğun ilgisi altında oynandı.

maçın gelişimi:

Ev sahibi ekip saha ve seyirci avantajını kullanarak rakip kalede ataklar geliştirmeye çalıştı. Buna karşın Antalyaspor, bulduğu fırsatları değerlendirerek daha etkili bir görüntü ortaya koydu ve maçın sonunda 2-0 galip ayrıldı. Rakibin düzenli savunma ve kontraatak organizasyonları Kars 36 Spor'un oyun kurmasını zorlaştırdı.

sonuç ve yansımalar:

Bu skorla Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda veda etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda, takımın artık önceliğinin Profesyonelliğe Geçiş Ligi mücadelesi olacağı belirtildi. Karşılaşmayı protokol tribününden Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger de izledi.

KARS 36 SPOR, ANTALYASPOR’A 2-0 YENİLEREK KUPAYA VEDA ETTİ.

KARS 36 SPOR, ANTALYASPOR’A 2-0 YENİLEREK KUPAYA VEDA ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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