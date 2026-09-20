Kars ağustosta bölge satışlarının bel kemiği oldu

Kars'ta ağustos ayı konut satışları

Kars'ta Ağustos ayında 460 konutun satılması, ilin bölge içinde öne çıktığını gösterdi. Ağrı, Iğdır ve Ardahan ile birlikte dört ilin toplam satış adedi ise 1.111 oldu; Kars tek başına toplam satışların yaklaşık %41'ini oluşturdu.

bölge sıralaması:

Sıralamada Kars başı çekti; ardından Ağrı 386, Iğdır 193 ve Ardahan 72 konut satışıyla geldi. Kars'taki 460 satış, diğer üç ilin birleşik satış adedi olan 651'e yaklaşarak ilin piyasa dinamizmini ortaya koydu.

piyasa göstergeleri:

Ağustos verileri, Kars'ta yaz döneminde gayrimenkul piyasasının hareketli olduğunu işaret ediyor. Satışlar hem yeni konut edinme eğiliminden hem de mevcut konutların el değiştirmesinden kaynaklandı. Bölge geneline bakıldığında Kars'ın ardından Ağrı gelirken, Iğdır ve Ardahan satışların daha sınırlı kaldığı iller oldu.

Bu sonuçlar, Doğu Anadolu'nun söz konusu dört ili arasında Kars'ın en yüksek satış rakamına ulaştığını doğruluyor ve kentin bölgesel konut piyasasında merkezî bir rol üstlendiğini gösteriyor.

KARS’TA KONUT SATIŞLARI AĞUSTOS’TA BÖLGE İLLERİNİ GERİDE BIRAKTI(KARS-İHA)