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Kars ovasında eylül sarısı: ayçiçekleri tarlaları kapladı

Kars'ta Eylül ayında ayçiçekleri çiçek açarak geniş tarlaları sarıya bürüdü; kent kırsalında sarı ve yeşilin kontrastı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars ovasında eylül sarısı: ayçiçekleri tarlaları kapladı

Kars kırsalında eylül manzarası:

Eylül ayında Kars’ın geniş tarım arazilerinde yetişen ayçiçekleri çiçek açtı ve tarlalar parlak sarı tonlarla kaplandı. Sonbaharın erken dönemine denk gelen bu çiçeklenme, kırsal alanda görsel bir yoğunluk yarattı. Güneşin ışığıyla birlikte çiçeklerin renkleri daha belirgin hale gelirken, tarlalar hem yerel üretim hem de doğal peyzaj açısından dikkat çekici bir tablo sunuyor.

Tarlalarda sarı ve yeşilin buluşması:

Tarlalarda sıra sıra yükselen ayçiçekleri, yeşil ekili alanlarla bir arada görünerek zengin bir kontrast oluşturuyor. Güneşe doğru yönelen ayçiçekleri özellikle geniş ekili arazilerde kilometrelerce uzanan sarı bir örtüyü andırıyor. Bu görüntü, yoldan geçen vatandaşlar ve bölgeyi gezenler için fotoğrafik kareler sunuyor; gün içindeki ışık değişimleriyle renklerin doygunluğu artıyor.

Tarımsal doku ve görsel değer:

Kars, tarihî ve kültürel özellikleriyle bilinirken ayçiçeği tarlaları kentin doğal zenginliğine yeni bir katman ekliyor. Bu alanlar hem yağ üretimi açısından hem de kırsal peyzajın estetik değerini artırması bakımından önem taşıyor. Yerel düzeyde tarımsal faaliyetlerin sezonluk değişimleri, kırsal görünümü etkiliyor; ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla Kars kırsalı adeta bir sarı denize dönüşüyor.

Gün boyunca güneş ışınlarıyla canlanan çiçekler, özellikle yüksek kesimlerden ve yol güzergahlarından bakıldığında kartpostallık manzaralar sunuyor. Kars Ovasının bu sarı örtüsü, bölgenin hem üretkenliğini hem de doğal estetiğini gözler önüne seriyor.

KARS’TA EYLÜL AYINDA AYÇİÇEKLERİ ÇİÇEK AÇTI

KARS’TA EYLÜL AYINDA AYÇİÇEKLERİ ÇİÇEK AÇTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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