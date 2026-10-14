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Kars şeker fabrikasında yeni pancar kampanyası başladı

Kars Şeker Fabrikası'nda 2026-2027 pancar alım kampanyası törenle başladı; hedef 210 bin ton işlenmesi, üreticilere prim ve nakliye desteği sağlanacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:20

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kars şeker fabrikasında yeni pancar kampanyası başladı

kampanya töreni ve katılımcılar:

Kars Şeker Fabrikası'nda 2026-2027 dönemi pancar alım kampanyasının açılış töreni fabrikanın sahasında gerçekleştirildi. Programa Şeker Fabrikası Müdürü Feridun Çoban, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, daire ve kurum amirleri, pancar üreticileri ve fabrika çalışanları katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yeni kampanya dönemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

hedefler ve kapasite değerlendirmesi:

Fabrika yönetimi, yeni dönemde sahada daha etkin üretim hedeflendiğini vurguladı. Feridun Çoban tarafından verilen bilgilere göre, bölgede mevcut şartlarda yıllık yaklaşık 50-60 bin dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor ve bölgenin üretim potansiyeli 250-300 bin ton düzeyinde. Fabrikanın bir kampanya dönemindeki işleme kapasitesi ise yaklaşık 200 bin ton olarak belirtildi; buna karşın 2026-2027 döneminde 210 bin ton pancarın işlenmesi hedefleniyor.

Çoban, Kars iklimi nedeniyle verimlerin İç Anadolu ve batı bölgelerine kıyasla değişken olabildiğini, ancak pancarlardaki şeker oranının yüksek olmasının bu farkı telafi eden bir avantaj sunduğunu söyledi. Bu potansiyelin daha etkin kullanılmasıyla hem çiftçilerin gelirlerinin artırılacağı hem de fabrikanın ham madde ihtiyacının daha düzenli karşılanacağı ifade edildi.

üreticilere sağlanan teşvikler ve uygulamalar:

Törende üreticilere yönelik destek paketinin ayrıntıları da paylaşıldı. Fabrika yönetimi, pancar üretimini teşvik etmek ve teslimat süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli prim uygulamalarını hayata geçirdiklerini açıkladı. Buna göre, tarladan doğrudan fabrikaya getirilen ve yüzde 10 ve üzeri polar şeker içeren pancar için baz alım fiyatı üzerinden yüzde 5 oranında teşvik primi ödeniyor.

Ayrıca köylerin fabrikaya uzaklığına göre nakliye destek primi verilecek; taahhüt ettiği pancarın tamamını teslim eden üreticilere ise baz alım fiyatının yüzde 4'ü oranında kota tamamlama primi sağlanacak. Bu desteklerin, pancar teslimatlarını artırarak fabrikanın kapasitesinin daha verimli kullanılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Tören kapsamında fabrikaya kampanya döneminde ilk pancarı getiren 5 çiftçiye çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediye töreninin ardından getirilen pancarlar tartıya çıkarılarak teslim alındı ve kampanya dönemi resmen başladı.

Fabrika yetkilileri ve bölge temsilcileri, önümüzdeki kampanya sürecinin hem pancar üreticileri hem de bölge ekonomisi için önemli bir dönem olacağını, uygulanan prim ve desteklerin üretimi canlandırmada etkili olmasının beklendiğini belirtti.

FABRİKA SAHASINDAKİ PROGRAMA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRÜ FERİDUN ÇOBAN, AK PARTİ KARS İL BAŞKANI ADEM...

FABRİKA SAHASINDAKİ PROGRAMA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRÜ FERİDUN ÇOBAN, AK PARTİ KARS İL BAŞKANI ADEM ÇALKIN, DAİRE VE KURUM AMİRLERİ, PANCAR ÜRETİCİLERİ VE FABRİKA ÇALIŞANLARI KATILDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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