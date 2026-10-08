Kars tarım müdürlüğüne 44 yeni uzman personel katıldı

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni kadro takviyesi:

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine, farklı birimlerde görev yapacak 44 yeni personel katıldı. Kuruma dahil olan ekipte veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve destek hizmetleri personeli bulunuyor. Sözleşme imza töreni ile göreve başlayan yeni çalışma arkadaşları resmen görevlerine başladı.

sözleşme töreni ve yetkililerin açıklamaları:

Sözleşme imza törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın katıldı. Törende kurum bünyesinde farklı görevlerde bulunacak personellerin sözleşmeleri imzalanarak göreve başlama süreci tamamlandı. Yetkililer, atamaların kurum içi hizmetlerin etkinliğini artırmayı amaçladığını vurguladı.

saha çalışmaları ve beklentiler:

Kars'ta tarım ve hayvancılık, kent ekonomisi ve kırsal yaşam açısından kritik öneme sahip. Yeni personelin, kurumun saha faaliyetlerini genişleterek yürütmesi ve hizmet kalitesini yükseltmesi hedefleniyor. Özellikle tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği alanlarında uygulamalı çalışmalarda aktif rol alacakları belirtildi.

Görev dağılımı çerçevesinde veteriner hekimler hayvan sağlığı ve yetiştiricilik uygulamalarına, ziraat mühendisleri bitkisel üretim ve tarımsal faaliyetlerin planlanmasına, gıda mühendisleri ise gıda güvenliği ve denetim süreçlerine odaklanacak. Destek hizmetleri personeli ise kurum içi operasyonların düzenli yürütülmesine katkı sağlayacak.

İl Müdürü Enver Aydın, yeni personellere görevlerinde başarı dileyerek, Kars tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesi için kurum olarak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. Yeni kadro ile birlikte saha çalışmalarının daha koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi bekleniyor.

KARS TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NE 44 YENİ PERSONEL(KARS-İHA)